FT: Polovina velkých firem chce snižovat plochy kanceláří

Londýn - Zhruba polovina velkých nadnárodních společností plánuje v příštích třech letech omezit své kancelářské prostory. Firmy se tak přizpůsobují rozšířenější práci z domova, kterou začaly zavádět v době pandemie nemoci covid-19. Informuje o tom list Financial Times (FT), který se odvolává na průzkum společnosti Knight Frank.

Průzkumu se zúčastnilo 350 společností z různých oborů po celém světě, které mají dohromady více než deset milionů zaměstnanců. Největší počet firem uváděl, že sníží rozlohu kanceláří o deset až 20 procent.

"Lepší, ale menší prostor, je pravděpodobně slogan velkých organizací," uvedl odborník na komerční reality z Knight Frank Lee Elliott. "Pro realitní trhy to není smrtící rána, protože to, co nyní vidíte, je nedostatek nabídky, a tedy růst nájemného u nejlepších budov," dodal.

Předpoklad, že velké firmy budou snižovat rozlohu kancelářských prostor, však vyvolává obavy o budoucnost starších budov a neoblíbených míst, protože trh s komerčními realitami se musí vypořádat s bolestivým poklesem způsobeným vyššími úrokovými sazbami. Téměř polovina dotazovaných firem také plánuje změnit v příštích třech letech své sídlo. Většina menších firem se naopak chystá své kancelářské prostory rozšiřovat.

Elliott dodal, že v uplynulých třech letech mnoho společností pozastavilo rozhodnutí o využití nemovitostí, aby zhodnotily pracovní návyky po pandemii. Mnoho jich také musí čekat na ukončení smluv o pronájmu, než učiní další rozhodnutí.

Podniky mají různý přístup k práci z domova. Zhruba třetina společností v průzkumu se rozhodla, že zaměstnanci musejí zcela nebo převážně pracovat z kanceláře. Většina z nich, konkrétně 56 procent, zvolila hybridní model, tedy částečně z domova, a zhruba deset procent se rozhodlo pro práci převážně z domova.

Studie realitní společnosti Savills předpovídá, že americká města jako San Francisco a Washington budou mít v příštím desetiletí přebytek kancelářských prostor. Asijský trh bude zřejmě napjatější, zatímco Evropa bude někde mezi.

"Není to jen o tom, že se kanceláře vyprazdňují kvůli tomu, že v některých městech se po pandemii vrátilo do práce méně lidí," uvedla výzkumnice firmy Savills Kelcie Sellersová. "Je to o tom, jak se dlouhodobé ekonomické, demografické a vývojové trendy vzájemně ovlivňují s pracovními vzorci," dodala.