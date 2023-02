FT: Nová americká pomoc Ukrajině bude zřejmě zahrnovat rakety s dostřelem 150 km

Ilustrační foto - Střelba z U.S. M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) během cvičení na Filipínách 13. října 2022.

Ilustrační foto - Střelba z U.S. M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) během cvičení na Filipínách 13. října 2022. ČTK/AP/Aaron Favila

Washington - Nový balíček americké pomoci Ukrajině bude patrně zahrnovat rakety odpalované ze země s dostřelem 150 kilometrů. Uvedl to deník Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Washington by přitom tuto pomoc v hodnotě 2,2 miliard dolarů (asi 48 miliard korun) mohl oznámit už dnes, píše deník.

Podle informací Financial Times se USA chystají Kyjevu poskytnout konkrétně nově vyvinuté rakety GLSDB, které mohou být odpalovány z různých raketometů, včetně systémů HIMARS. Ty už má Ukrajina k dispozici v úpravě s dostřelem 80 kilometrů. Pokud by dostala i rakety GLSDB, jejich dosah by se tím téměř zdvojnásobil.

Spojené státy nadále odmítají Ukrajině poskytnout rakety ATACMS s dostřelem téměř 300 kilometrů. Podle deníku je tomu tak kvůli obavám, že by je Ukrajina mohla použít k útokům na ruské území.