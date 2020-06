FT: Nepokoje ve městech zvyšují sázky americké politiky

Policie v New Yorku zatýká demonstranta během protestů proti policejní brutalitě, které spustila smrt černocha George Floyda při policejním zásahu.

Washington - Události posledních dní v amerických městech jsou stejně zneklidňující jako důvěrně známé. Země již zažila protesty, které se zvrhly v násilí, zná policejní agresi i rasové napětí. Je-li tu nějaký rozdíl, tak to je bezprostřednost, s jakou přenášejí intenzitu nepokojů kamery v mobilech a sociální média - a někdy umožňují jejich šíření, napsal v redakčním komentáři list Financial Times.

Noční zákazy vycházení platí od Los Angeles po Filadelfii a Minneapolis, kde smrt černocha George Floyda zadrženého policisty vyvolala minulý týden první protestní pochody. Obvinění policisty, který byl nafilmován, jak klečí Floydovi na krku, nezmírnila hněv - který, jak je třeba říci, je většinou vyjadřován poklidně. Některé státy povolaly k nastolení a udržení pořádku Národní gardu.

Střety postihly zemi, kde na covid-19 zemřelo více než 100.000 lidí a pandemie vedla k 15procentní nezaměstnanosti. Zdravotní i ekonomická krize zdůraznila již existující nerovnosti. Začátkem května bylo zveřejněno video zachycující zabití další černošské oběti, Ahmauda Arberyho v Georgii. Nedávný rasový incident v newyorském Central parku byl nenásilný, ale vyvolal nesmírný hněv a vedl k tomu, že ženu, která incident vyvolala, propustil její zaměstnavatel. Jsou to různorodé události, ale přispívají k určité náladě. Zřejmě od roku 1968, kdy se protestovalo ve městech a země prohrávala válku ve Vietnamu, se nekonaly prezidentské volby v komplikovanějším kontextu.

Je tedy důležité, jak se nynější držitel tohoto úřadu chová. Donald Trump není odpovědný za srážky na ulicích nebo za události, které k nim vedly. Americká politika byla výbušná dávno před tím, než do ní vstoupil. Otázky jako rasa a jednání policie tu byly před ním.

Svou rétorikou ale každý prezident ohromně přispívá k atmosféře v zemi. Je to dvojnásob pravda v napjatých okamžicích. A výroky Donalda Trumpa byly v poslední době žhářské. Jak je typické pro sociální média, tak ani Twitter nechce být vnímán tak, že zaujímá politická stanoviska. Ale i Twitter se rozhodl skrýt prezidentův tweet, který se zdál oslavovat "střílení" do rabujících.

Donald Trump také popichoval demokratického starostu Minneapolisu, že ztratil kontrolu nad městem. Když se venku shromažďovali demonstranti, vyhlásil "v Bílém domě večer MAGA (Make America Great Again, Vraťme Americe její velikost, tedy Trumpovo předvolební heslo. pozn. ČTK)" a přisoudil odpovědnost za násilí levicové skupině Antifa (Je také mnoho spekulací, i když nepodložených mnoha důkazy, o podílu lidí z jiných amerických států, krajní pravice nebo dokonce ze zahraničí).

Prezidentovy uvážlivější komentáře z Floridy, kde vyzval k "hojení" ran, se nepromítly do jeho projevů na sociálních sítích. Většinou je jeho online agresivita jen nedůstojná. Při této příležitosti nejde ani o metaforu, když se řekne, že si hraje s ohněm. V posledních dnech byl poničen zejména majetek, ale v sázce jsou i lidské životy. Jedno neuvážené slovo může podněcovat. I mlčení by bylo lepší.

Odpovědnější vůdce by se snažil uklidnit ulice, jak se o to pokusila řada politiků na městské i státní úrovni. Trumpův demokratický vyzyvatel Joe Biden odsoudil zacházení s Georgem Floydem, ale i ty, kdo se snaží ho sami pomstít. Mohl by jít dál a slíbit, že se bude zabývat ožehavou otázkou výcviku policistů. Dokonce i několik celebrit nalezlo v poslední době uměřená a neprovokující slova. Nikdo na světě ale nemá takovou platformu jako americký prezident. Pokud ji nesprávně použije, budou s následky žít obyčejní Američané.