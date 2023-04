FT: Musk pracuje na vytvoření firmy zaměřené na umělou inteligenci

New York - Americký miliardář Elon Musk pracuje na vytvoření nové firmy zaměřené na umělou inteligenci. Informoval o tom dnes list Financial Times (FT) s odvoláním na zdroje obeznámené s Muskovými plány. Nový podnik by měl podle listu konkurovat společnosti OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci.

Musk je šéfem výrobce elektromobilů Tesla a v loňském roce koupil internetovou společnost Twitter. Podle některých zdrojů nyní dává dohromady tým výzkumných pracovníků a inženýrů působících v oblasti umělé inteligence. Jedná rovněž s řadou investorů o vložení peněz do nového podniku. "Několik lidí do toho investuje," uvedl jeden ze zdrojů. "Je to skutečné a oni jsou tím nadšeni," dodal.

Musk si podle zdrojů pro nový projekt zajistil tisíce vysoce výkonných procesorů od společnosti Nvidia, které jsou potřebné ke splnění jeho cíle vytvořit rozsáhlý systém umělé inteligence, jenž by se podobal technologii stojící za systémem ChatGPT.

Minulý měsíc se přitom Musk připojil k výzvě stovky akademiků, expertů a podnikatelů požadující nejméně půlroční pozastavení vývoje nových modelů umělé inteligence s ohledem na "hluboká rizika pro společnost a lidstvo". Vývojáři by podle výzvy měli tuto pauzu využít ke společné práci na bezpečnostních pravidlech a také k vystupňování spolupráce se zákonodárci na silné regulaci odvětví.

V roce 2015 se Musk podílel na založení společnosti OpenAI, později však z její správní rady odešel. Společnost OpenAI, kterou podporuje softwarový gigant Microsoft, koncem loňského listopadu zdarma zpřístupnila systém ChatGPT veřejnosti.

ChatGPT dokáže na základě jednoduchých dotazů generovat články, eseje, vtipy, ale i poezii. Na základě obrovského množství dat se podobně jako člověk učí, jak odpovídat na podněty uživatelů.