FT: Konspirační teorie o 5G a covid-19 se šíří na internetu

Londýn - Konspirační teorie o spojitosti mezi mobilní sítí páté generace (5G) a nemocí covid-19 se rychle přelévá mimo virtuální sféru a už v několika evropských zemích v poslední době úřady zaznamenaly útoky vandalů na telekomunikační antény. V dnešní reportáži o novém fenoménu to uvádí deník Financial Times (FT), který zmiňuje výtržnosti v Británii, Nizozemsku, Irsku a na Kypru. Ve Spojeném království, kde vlna incidentů začala, už se údajně objevilo skoro 60 žhářských útoků na vysílače.

Nepodložená tvrzení o negativním zdravotním účinku technologie 5G bylo možné pozorovat už před začátkem krize kolem covid-19. Podle FT se pak v lednu na internetových platformách začaly šířit spiklenecké teorie, které tyto dvě věci dávají do souvislosti. Jejich zastánci mají za to, že covid-19 buď přímo způsobují frekvence využívané novou bezdrátovou technologií, nebo že tento typ signálu oslabuje imunitní systém člověka.

Jak napsala agentura Reuters, podle vědců, telefonních operátorů či vládních činitelů nemají podobné teorie s realitou nic společného. "Je to naprosto absurdní, nepravdivé, a upřímně řečeno úsměvné. Pardon, odpověď je vcelku jednoduchá: 5G nemá žádný dopad na imunitní systém," reagoval na otázku ohledně šířících se konspirací imunolog a poradce americké vlády Anthony Fauci.

"Vlastně ano, mohlo by vás to nakazit," žertoval tento týden reportér BBC Fergus Walsh specializující se na zdravotnickou problematiku. "Kdyby někdo, kdo se nakazil koronavirem, kýchnul na svoji ruku, pak si ruku otřel o telefonní anténu a vy byste pak šli a dotkli se té antény a následně si sáhli na obličej. To je jediný způsob, jak by vás mohla mobilní anténa 5G nakazit koronavirem," prohlásil.

Konspirační teorie se ovšem i za přispění vícero celebrit neustále šíří a následky nyní začínají být pociťovány za hranicemi facebookových skupin nebo diskusí na twitteru. FT píše, že v Británii už bylo zapáleno skoro 60 vysílačů, další dva tento týden někdo poničil v regionu Donegal na severu Irska, v kyperském Lemesosu se na jednu anténu vrhlo hned 18 lidí.

V Nizozemsku už úřady registrují 11 podobných incidentů. Ve městě Almere nedaleko Amsterodamu v pondělí hasiči během jediného večera vyjížděli ke dvěma zapáleným telefonním anténám. "Ačkoli ani jeden z vysílačů v Almere není opatřen žádným telekomunikačním vybavením 5G, a jeden byl dokonce určen pouze pro potřeby krizových složek, úřady brzy došly k závěru, že plameny zapálili vandalové konající ve jménu zvláštní teorie: že sítě páté generace přispěly ke koronavirové pandemii," popisuje FT.

"Je to velmi nebezpečná situace. Tihle lidé útočí na životně důležitou infrastrukturu," řekl zástupce nizozemského telekomunikačního sektoru Rob Bongenaar. Britská větev operátora Vodafone zase varovala před "nebezpečnou lží" ohrožující životy; reagovala tak na skutečnost, že o Velikonocích se neznámý pachatel pokusil zničit anténu stojící poblíž polní nemocnice v Birminghamu.

Prohlášení vyvracející souvislost mezi šířením koronaviru a mobilními sítěmi už vydala i Světová zdravotnická organizace, reagují také provozovatelé sociálních médií. Platforma YouTube přidala do svých zásad zákaz videí, která naznačují, že technologie 5G způsobují příznaky covid-19, zatímco Facebook se rozhodl ze své sítě mazat "nepravdivá tvrzení spojující koronavirus a 5G".

Tyto kroky ale podle FT nezastavily šíření spiklenecké teorie, jež slaví úspěch i na jiných platformách, jako je například TikTok, kde uživatelé sdílejí krátká videa. Z této aplikace se podle Hanny Linderst?lové, která stojí v čele švédské společnosti Earhart Business Protection Agency mapující dezinformace na internetu, postupně stává "velmi mocný nástroj" zastánců spikleneckých teorií cílících na mladé lidi.

Původ výmyslů o 5G zatím není příliš objasněný stejně jako důvody, proč se jim aktuálně v Evropě tolik daří. Linderst?lová se domnívá, že roli v tomto směru nejspíše sehrává i karanténa obyvatelstva. "Lidé se opravdu bojí a zároveň se hodně zajímají," uvedla. V čase krize podle ní veřejnost pátrá po odpovědích a 5G je "velmi jednoduchá odpověď".