FT: Evropská komise nabídla Číně vakcíny proti covidu-19

Brusel - Evropská komise v uplynulých dnech nabídla Číně vakcíny proti covidu-19. Darování vakcín by mohlo být součástí souboru opatření, který Evropská unie chystá v reakci na epidemiologickou situaci v Číně, píše dnes deník Financial Times s odvoláním na své zdroje. Čína již dříve uvedla, že proočkování jejího obyvatelstva je dostatečně vysoké.

Nabídku podle deníku Financial Times učinila před několika dny eurokomisařka Stella Kyriakidesová při jednání s čínskými představiteli. Unijní státy mají v současnosti očkovacích látek nadbytek a chtějí proto zrevidovat smlouvy s výrobci. Na nabídku eurokomisařky Peking zatím nereagoval.

Darování vakcín, které v současnosti členské země nepotřebují, je součástí připravované unijní odezvy na zhoršující se pandemickou situaci v Číně. O unijních opatřeních se má tento týden jednat v Bruselu. Některé země, například Itálie, Francie či Španělsko, již zavedly povinné testování pro cestující z Číny. Další státy takové opatření nechystají.

Po rozvolnění většiny pandemických opatření v prosinci čelí Čína podle západního tisku silné vlně nákazy koronavirem. Peking ale tvrdí, že tyto zprávy jsou zveličené. Čínské úřady také oznamují jednotky mrtvých nakažených denně, zatímco podle odhadů západních organizací v zemi umírá v souvislosti s covidem-19 několik tisíc lidí denně.

Čínské zastupitelství při EU v neděli uvedlo, že proočkování čínského obyvatelstva je dostatečně vysoké. To však zpochybňují experti na zdravotnictví, kteří poukazují na nízkou proočkovanost některých skupin, například seniorů nad 80 let. Podle odborníka Světového zdravotnické organizace (WHO) Mikea Ryana není ochrana vakcínami v čínské populaci dostatečná a vyzval k dalšímu očkování proti covidu-19 v zemi.

Čína v rámci pandemie covidu-19 spoléhá především na vakcíny a přípravky, které si sama vyrábí. Čínské vakcíny jsou podle deníku Financial Times méně účinné, než ty západní výroby používající technologii mRNA.