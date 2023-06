FT: EU zvažuje, že členským státům zakáže v sítích 5G využívat Huawei

Brusel - Evropská unie podle listu Financial Times (FT) zvažuje, že členským státům zakáže v sítích páté generace (5G) využívat společnosti, které jsou považovány za bezpečnostní riziko, včetně čínské firmy Huawei. Úvahy se objevují v době, kdy v Bruselu rostou obavy, že některé vlády členských zemí v této otázce příliš otálejí,

Jen třetina zemí EU zakázala Huawei podílet se na budování kritických částí sítě 5G, a to navzdory doporučením Bruselu vyloučit rizikové dodavatele z investic do technologií. "To je příliš málo. A ohrožuje to kolektivní bezpečnost unie," je přesvědčen eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

FT s odvoláním na činitele obeznámené s postojem EU tvrdí, že Brusel může rozhodnout o zákazu, pokud členské země, včetně Německa, budou nadále otálet s přijetím příslušných opatření. Zákaz by ani tak pravděpodobně nepřišel dříve než příští rok.

Společnost Huawei se staví proti této možnosti . Žádný soud podle ní nikdy neshledal, že by se dopustila krádeže duševního vlastnictví.

Obavy z krádeží duševního vlastnictví i možné špionáže ve prospěch Pekingu dává nejhlasitěji najevo Washington, který vyzývá své spojence, aby firmě Huawei zakázali přístup ke kritické komunikační infrastruktuře.