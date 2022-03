FT: Draslovka kvůli cenám plynu pozastavuje produkci kyanidu sodného v Evropě

Londýn/Kolín - Česká chemická společnost Draslovka, největší světový výrobce kyanidu sodného, pozastavuje produkci této chemikálie v Evropě. Donutily ji k tomu ceny zemního plynu, které prudce stoupají kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Informoval o tom dnes britský hospodářský list Financial Times. Výroba chemikálie používané při získávání drahých kovů z rudy se stala v Evropě neekonomickou. V regionu má Draslovka 15 procent své výrobní kapacity.

"Musíme dočasně snížit produkci na minimum a uvidíme, co udělá volný trh," řekl listu Financial Times šéf společnosti Pavel Brůžek. "Celá Evropa je na tom stejně," dodal. Skupina poukázala na to, že ceny plynu jsou nyní v regionu dvanáctkrát vyšší než ve Spojených státech, zatímco v roce 2020 byly 1,5krát vyšší.

Ceny kyanidu sodného vzrostly na světových trzích o 25 až 30 procent. V Evropě se společnosti minulý rok náklady na suroviny, tedy čpavek a hydroxid sodný, a na plyn zvýšily o 270 procent. V Evropě jsou velkoobchodní ceny plynu více než sedmkrát vyšší než před rokem. Rusko zajišťuje 40 procent dodávek plynu do regionu.

Draslovka Holding je soukromá holdingová společnost se sídlem v Česku, která se zabývá výrobou speciálních chemických látek a vlastními výrobními technologiemi. Vlastní ji čtyři české rodiny. Má víc než 100 let zkušeností s výrobou kyanovodíku a specializuje se na jeho produkci v plně syntetické a vysoce čištěné kapalné podobě. Produkt pak dále zpracovává pro použití v oborech od těžebního průmyslu po zemědělství. V posledních letech se obrat firmy pohyboval kolem 80 milionů dolarů, tedy přes 1,8 miliardy Kč.

Na začátku února Draslovka informovala o strategickém partnerství, které uzavřela s fondy spravovanými firmou Oaktree Capital Management. Cílem je podpořit společnost v dalším růstu. Oaktree do ní bude investovat 150 milionů dolarů.