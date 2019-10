FT: Čína chce jmenovat náhradníka za správkyni Hongkongu

Hongkong - Peking hodlá do března najít náhradníka za správkyni Hongkongu Carrie Lamovou. Podle listu Financial Times by to měl být dočasný zástupce, který v úřadu zůstane do konce předpokládaného mandátu Lamové. Hongkongem od června zmítají bouřlivé protesty, které se obracejí proti správě i proti Lamové osobně.

Deník napsal, že pokud návrh schválí čínský prezident Si Ťin-pching, měl by být Lamové nástupce jmenován do března.

Mezi možné kandidáty Financial Times řadí hongkongského bankéře Normana Chana a rovněž politika Henryho Tanga, který na hongkongského správce kandidoval už v roce 2012, než ho zastavil skandál kolem jeho nemovitosti.

Zdroje Financial Times se domnívají, že Čína chce náhradníka jmenovat, až se situace v Hongkongu zklidní.

Agentura Reuters v září napsala, že existuje záznam, na němž Lamová říká, že by dobrovolně odstoupila, kdyby mohla. Nepopulární správkyně později řekla, že nikdy čínskou vládu nežádala o to, aby jí dovolila odstoupit. Splnila by tak jeden z požadavků demonstrantů.

Účastníci masových demonstrací protestují proti postupnému omezování svobod ze strany pevninské Číny a dožadují se demokratických reforem, včetně svobodných voleb.

Lamová je v úřadu správkyně od července 2017 jako první žena v této funkci. Mandát je pětiletý a politik může funkci zastávat dvě po sobě jdoucí období.