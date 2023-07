FT: Apple kvůli problémům s designem omezuje plány na výrobu Vision Pro

New York - Společnost Apple byla nucena výrazně snížit odhad výroby své náhlavní soupravy pro rozšířenou realitu Vision Pro kvůli složitému designu a potížím při výrobě. Uvádí to list Financial Times (FT) s odvoláním na zdroje obeznámené s výrobním procesem. Navíc Apple odložil i plány na cenově dostupnější verzi.

Apple představil Vision Pro, která je vyvrcholením více než sedmiletého vývoje, na počátku minulého měsíce. Ve Spojených státech má být k dispozici začátkem příštího roku za cenu 3499 USD (76.300 Kč). To je více než trojnásobek nejdražší náhlavní soupravy pro smíšenou a virtuální realitu firmy Meta, majitele Facebooku.

Jediným smluvním výrobcem náhlavní soupravy pro Apple je čínská firma Luxshare. Podle zdrojů se čínská firma připravuje v příštím roce na výrobu méně než 400.000 kusů Vision Pro. Podle FT však měl Apple interní cíl prodat za prvních 12 měsíců až jeden milionů kusů náhlavní soupravy. Apple a Luxshare na žádost o komentář nereagovaly.

Dva blíže neidentifikovaní čínští dodavatelé komponentů pak uvedli, že Apple v prvním roce požaduje dodávky pouze pro 130.000 až 150.000 kusů.

Hlavním problémem je výroba micro-OLED obrazovek pro zařízení, uvedl FT. Apple není spokojen s produktivitou dodavatelů. Pro prototyp vyrobila obrazovky firma Sony ve spolupráci s výrobcem čipů TSMC.