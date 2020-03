FT: Agresivní testování pomohlo městu zastavit šíření nákazy

Řím - Malé italské město Vo poblíž Benátek zavedlo již na začátku koronavirové pandemie zajímavý experiment, takzvané agresivní testování. Díky opakovanému a neustálému testování všech 3300 obyvatel obce bez ohledu na to, zda vykazovali příznaky nemoci, a rovněž díky přísnému dodržování karantény všech, kdo přišli s infikovanými do styku, se tamním úřadům podařilo zcela zastavit šíření koronaviru ve městě. Informoval o tom list Financial Times.

Na projektu v italském městě se podílel i Andrea Crisanti, odborník na infekční choroby z Královské univerzity v Londýně (Imperial College London). Ten nyní vyzval země, které testují své občany jen v omezené míře, například jako Británie či USA, aby se z tohoto případu poučily a zvýšily počet testovaných osob.

"V Británii existuje množství nákazy, která je zcela ignorována," řekl Crisanti listu Financial Times. "Nám se podařilo ohnisko potlačit, protože jsme identifikovali a odstranili i ty skryté infekce a izolovali jsme je. A v tom je ten rozdíl," dodal expert.

Na úspěchu italského města je podle deníku jasně vidět, jak významné je testování a zároveň izolace třeba i zdravě vypadajících přenašečů nákazy. Tento přístup nedávno ocenila i Světová zdravotnická organizace (WHO). Zmíněná instituce v této souvislosti vyzvala země právě k agresivnímu testování s tím, že například Jižní Koreji a Tchaj-wanu se tímto způsobem podařilo snížit počet infekcí. "Náš hlavní vzkaz zní: testovat, testovat, testovat," uvedl už v pondělí šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Jak uvedl Crisanti, experiment, který sestával z neobvyklého a v mnoha případech náhodného testování, umožnil odborníkům ve V? získat úplný "epidemiologický obraz" nemoci.

Testování začalo v rámci celoitalských opatření po prvním úmrtí v zemi v souvislosti s koronavirem 22. února. Není jasné, proč zrovna sever Itálie zaznamenal tak prudký nárůst počtu případů nákazy, podle Crisantiho i dalších odborníků to ale může souviset s úzkými obchodními vazbami na Čínu.

Během prvního testovacího kola, které se uskutečnilo na konci února u všech obyvatel města, se ukázalo, že nakažena byla tři procenta z nich. Přitom polovina z těchto infikovaných nevykazovala žádné příznaky. Po izolování všech infikovaných ukázalo druhé kolo testování, které bylo provedeno o deset dní později, že se počet nakažených snížil na 0,3 procenta populace města V?.

Důležité rovněž bylo, že druhé kolo testování odhalilo nejméně šest osob, které byly přenašečem viru, nicméně neměly žádné příznaky. Tito lidé tak mohli být umístěni do karantény. "Kdybychom je neidentifikovali, infekce by se dál šířila," vysvětlil Andrea Crisanti.

V Itálii už se novým koronavirem nakazilo celkem 31.506 lidí, informoval v úterý šéf civilní ochrany Angelo Borrelli. Počet mrtvých, u kterých byla diagnostikována nemoc COVID-19, dosáhl 2503.

