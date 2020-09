FSV UK pořádá konferenci o umělé inteligenci v médiích - ŽIVĚ

Praha - Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy dnes pořádá mezinárodní konferenci s názvem "Challenges of Journalism in the 21st Century - Automated and AI Journalism". Výsledky svých výzkumů budou prezentovat mezinárodní odborníci na žurnalistiku umělé inteligence, mezi které patří profesor Charlie Beckett z London School of Economics nebo profesor Neil Thurman z mnichovské Ludwig-Maximilians Universität. Konference, pořádaná Střediskem žurnalistiky umělé inteligence při Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, se kvůli pandemii covid-19 uskuteční v online prostředí.

V redakcích po celém světě v průběhu posledního desetiletí výrazně vzrostl význam automatizované žurnalistiky a používání nástrojů umělé inteligence. Od jednoduchého používání šablon až po vysoce sofistikovanou automatizovanou produkci obsahu ovlivňují všudypřítomné algoritmy každodenní mediální praxi.

Tým pod vedením Becketta publikoval studii, ve které srovnává praxi 71 různých novinářských organizací ze 32 zemí. Novináři pracující s umělou inteligencí odpovídali na otázky týkající se redakční praxe, potenciálu umělé inteligence a možných rizik, která s sebou tato technologie přináší. Z výzkumu vyplynulo, že je umělá inteligence už nyní významnou součástí žurnalistiky, ale je nerovnoměrně využita. Dává novinářům sice větší moc, přichází s ní ale také větší redakční a etická odpovědnost.

Organizátoři rozdělili konferenci do několika tematických okruhů týkajících nejen novinářské etiky, dezinformací ale i samotného sběru informací, jejich zpracování a distribuce.