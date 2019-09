Frýdek kvůli zaviněné penaltě vzal porážku v derby na sebe

Praha - Kapitán fotbalistů Sparty Martin Frýdek vzal na sebe domácí porážku 0:3 v pražském derby se Slavií. Sedmadvacetiletý záložník ve šlágru 10. ligového kola zavinil penaltu, ze které Tomáš Souček v 19. minutě otevřel skóre. Svůj zákrok na kapitána hostů si Frýdek nedokázal vysvětlit a označil ho za dětinskou chybu.

Defenzivní středopolař v šestnáctce nezachytil pohyb Součka a nešikovně ho podrazil. "To byla moje dětinská chyba, jak jsem tam šel. To jde jasně za mnou a myslím, že to rozhodlo i celý zápas," řekl Frýdek novinářům. "Kdybychom třeba dali první gól my, tak to zvládneme. Myslím, že tohle celé jde za mnou. Nedokážu si vysvětlit, proč jsem tam takhle šel," dodal.

Sparta už podeváté za sebou úhlavního rivala neporazila. "Dneska jsme se těžko dostávali do šancí. Slavia dobře bránila a potrestala nás. Je vidět, že je to dobrý tým," konstatoval Frýdek.

Domácí si několik příležitostí vytvořili, ale všechny zlikvidoval bezchybný brankář Ondřej Kolář. "Pár šancí tam bylo, ale chyběl nám klid v zakončení. Těžce se to teď bude hodnotit a říkat, v čem to je. Nezvládli jsme to, což nás štve a mrzí," prohlásil Frýdek.

Sparťané v derby podruhé inkasovali v 55. minutě, když se od zad sedícího Michala Sáčka míč odrazil do vlastní branky. "Sice byl hodně smolný, ale nemyslím si, že nás ten druhý gól definitivně zlomil. Mohli jsme to pak ještě zdramatizovat, ale nedáme nic," litoval sedminásobný reprezentant.

Trápící se sparťané ze sedmého místa tabulky ztrácí na vedoucí Slavii už propastných deset bodů. V příštím kole se navíc představí na hřišti druhé Plzně. "Spíš teď myslím na středeční pohár v Jihlavě. Ani tam to nebude nic jednoduchého, ale musíme to zvládnout," upozornil Frýdek.