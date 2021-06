Frustrující večer, připustil po remíze se Skotskem Southgate a bránil Kanea

Londýn - Za frustrující označil trenér anglické fotbalové reprezentace Gareth Southgate páteční remízu 0:0 se Skotskem, po níž si jeho tým na mistrovství Evropy stále ještě nezajistil postup do osmifinále. Ocenil soupeře, jak ubránili kanonýra Harryho Kanea, jehož musel předčasně vystřídat. Zároveň ale věří, že se jeho tým do další fáze přece jen probojuje, a vyhlíží úterní duel s Českem.

"Byla to frustrující noc. Musíme Skoty pochválit. Když už takovýto zápas nemůžete vyhrát, tak je důležité hlavně neprohrát. Musíme se nad sebou všichni, počínaje mnou, zamyslet a být příště ještě lepší. Nepředvedli jsme dost na to, abychom zvítězili," řekl Southgate na stránkách UEFA.

Nejblíže branky byl ve 12. minutě obránce John Stones, ale po rohovém kopu Raheema Sterlinga hlavičkoval jen do tyče. "Kdo ví, jak by zápas vypadal, kdyby Johnův pokus spadl do sítě. Mohl to být třeba jiný vývoj. Takhle to vypadalo, že i kdyby zápas trval déle, gól bychom stejně nedali," pronesl jeho spoluhráč Declan Rice.

Anglie tak zakončila sérii sedmi výher, v posledních čtyřech zápasech vstřelila jen čtyři branky. Nicméně také z inkasovala jen jeden gól z osmi předchozích zápasů a z 18 duelů udržela počtrnácté čisté konto. "Výsledek je pravděpodobně spravedlivý. Nebyli jsme schopní vyhrát, neměli jsme zase kdovíjak vyložené šance, ale na druhou stranu jsme si nezasloužili ani prohrát," uvedl Southgate.

Ten vyzval k trpělivosti fanoušků a ostatních jak z hlediska výsledků, tak i při tlaku na útočníka Kanea. Kanonýr Tottenhamu měl v 29. minutě příležitost, hlavičkou v pádu minul, jinak ho skotští obránci eliminovali. "Musíme se na zápas podívat jako na výkon celého týmu a ne jen jednoho člověka. Skotové ho velmi dobře ubránili. Když máte kolem sebe pět hráčů a nemáte moc prostoru, je to těžké. Soupeř byl důrazný a dobře bránil," mínil Southgate, který pak autora 34 reprezentačních branek čtvrt hodiny před koncem vystřídal. "Potřebovali jsme více náběhů za obranu a cítil jsem, že Marcus Rashford nám dá novou energii. Chtěli jsme vyhrát," prohlásil anglický trenér.

Ten nyní vyhlíží zápas s Českem, s nímž se 22. června utká o prvenství ve skupině D, ale také bude bojovat o definitivní jistotu postupu. "Samozřejmě, že panuje vždy zklamání, když nezískáte výsledek, jaký byste chtěli. Pořád jsme ale uprostřed turnaje a uprostřed základní skupiny. Chápeme to, ale naším hlavním cílem je dostat se do další fáze a je třeba si říct, že jsme na dobré cestě,“ dodal Southgate.