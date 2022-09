Fruhvirtová vyhrála turnaj v Čennaí, Siniaková v Portoroži

Čennaí (Indie)/Portorož (Slovinsko) - Sedmnáctiletá česká tenistka Linda Fruhvirtová po velkém obratu získala v Čennaí první titul na okruhu WTA v kariéře. Ve finále porazila 4:6, 6:3 a 6:4 třetí nasazenou Magdu Linetteovou z Polska. Ve finále uspěla i Kateřina Siniaková, která ovládla turnaj v Portoroži po tříhodinové bitvě s wimbledonskou vítězkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. V deblu dovršila český úspěch Tereza Martincová.

"Jsem dost v šoku a hledám ta správná slova. Je to neuvěřitelné. Byla tu skvělá atmosféra a je to něco, co si budu navždy pamatovat," řekla po utkání na kurtu Fruhvirtová a stěží zadržovala slzy.

Fruhvirtová v rozhodujícím setu prohrávala už 1:4, ale poté jí pomohlo soupeřčino zranění. Linetteová si dvakrát na kurt zavolala fyzioterapeutku, ale do zápasu už se zpátky nedostala.

Rodačka z Prahy toho plně využila a pěti body za sebou dokonala vítězný obrat. Po pár hodinách tak navázala na úspěch mladší sestry Brendy, která dnes získala titul na turnaji ITF v Itálii.

Fruhvirtová, která si v Čennaí rovněž zahrála premiérové semifinále na okruhu WTA, měla už před finále jistotu, že se poprvé posune do první stovky světového žebříčku. Nyní by si ze 130. příčky měla polepšit na 74. pozici.

Siniaková porazila wimbledonskou vítězku a vyhrála turnaj v Portoroži

Kateřina Siniaková získala na tenisovém turnaji v Portoroži po více než pěti letech titul ve dvouhře na WTA Tour. Světová deblová jednička porazila v tříhodinovém finále 6:7, 7:6, 6:4 wimbledonskou vítězku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

Šestadvacetiletá Siniaková se ve Slovinsku radovala z třetí singlové trofeje v kariéře týden poté, co společně s Barborou Krejčíkovou vyhrála US Open ve čtyřhře a zkompletovala kariérní Grand Slam. Ve dvouhře rodačka z Hradce Králové naposledy triumfovala v roce 2017 v Šen-čenu a Bastadu.

Siniaková se v závěru turnaje v Portoroži musela vyrovnat s náročným programem. Kvůli dešti nemohla podle plánu v pátek nastoupit ke čtvrtfinále, takže v sobotu absolvovala dva duely a celkem pět setů. Navzdory tomu vydolovala potřebné síly i v dnešním finále, které se protáhlo na tři hodiny.

"Ani nevím, jak jsem vyhrála, protože jsem byla hodně unavená. Jen jsem se prostě snažila bojovat o každý bod. Je ve mně spousta emocí, protože jsem tohle vítězství neočekávala," řekla Siniaková při slavnostním vyhlášení.

Českou vítězku tak mají oba turnaje WTA Tour hrané tento týden, v indickém Čennaí dnes získala první titul kariéry sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová. Z Portorože si navíc odveze vítěznou trofej i Tereza Martncová, jež vyhrála čtyřhru po boku Ukrajinky Marty Kosťukové.

Pro sedmadvacetiletou Martincovou jde o premiérový titul na okruhu WTA. Loni si neúspěšně zahrála finále singlu na Prague Open, letos nezvládla ani dvě finále ve čtyřhře v Melbourne a Adelaide. S Kosťukovou ve finále porazily 6:4, 6:0 španělsko-slovenskou dvojici Cristina Bucsaová, Tereza Mihalíková.

Výsledky tenisových turnajů: (řazeno podle výše dotace) Turnaj žen v Čennaí (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Dvouhra - finále: L. Fruhvirtová (ČR) - Linetteová (3-Pol.) 4:6, 6:3, 6:4. Čtyřhra - finále: Dabrowská, Stefaniová (1-Pol./Braz.) - Blinkovová, Dzalamidzeová (Rus./Gruz.) 6:1, 6:2. Turnaj žen v Portoroži (tvrdý povrch, dotace 203.024 eur): Dvouhra - finále: Siniaková (ČR) - Rybakinová (3-Kaz.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:4. Čtyřhra - finále: Martincová, Kosťuková (ČR/Ukr.) - Bucsaová, Mihalíková (Šp./SR) 6:4, 6:0. Challenger v Istanbulu (tvrdý povrch, dotace 53.120 dolarů): Dvouhra - finále: Albot (2-Mold.) - Rosol (ČR) 6:2, 6:0. Turnaj ITF žen v Santa Margherita di Pula v Itálii (antuka, dotace 25.000 dolarů): Dvouhra - finále: B. Fruhvirtová (2-ČR) - J. Pieriová (It.) 6:4, 2:0 skreč. Turnaj ITF žen v Jablonci nad Nisou (antuka, dotace 25.000 dolarů): Dvouhra - finále: Romerová (4-Šp.) - Macudaová (Jap.) 6:1, 7:6 (7:1).