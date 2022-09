Fruhvirtová se po triumfu v Čennaí posunula do elitní světové stovky

St. Petersburg (USA) - Sedmnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová se po zisku prvního titulu na WTA Tour v Čennaí posunula poprvé do první světové stovky, v žebříčku je na 74. pozici. Výrazně si polepšila také Kateřina Siniaková, jež je po triumfu v Portoroži na 49. příčce.

Fruhvirtová během posledních tří týdnů vyletěla v žebříčku téměř o sto míst. Před US Open byla na 167. příčce a poté, co v New Yorku při grandslamové premiéře postoupila do druhého kola, vylepšila své postavení na 130. pozici. Minulý týden v Indii pak talentovaná Češka vyhrála poprvé turnaj elitního okruhu, což jí vyneslo posun o 56 míst. V první světové stovce je pražská rodačka nejmladší hráčkou.

Úspěšný týden má za sebou také Siniaková, jež bezprostředně po triumfu ve čtyřhře s Barborou Krejíčkovou na US Open spěchala do Slovinska, kde dokráčela až k turnajovému prvenství. Šestadvacetiletá rodačka z Hradce Králové se díky třetímu singlovému titulu v kariéře a prvnímu po pěti letech posunula v pořadí WTA Tour o 33 míst.

Českých tenistek je aktuálně v Top 100 osm, nejvýše z nich postavené Petře Kvitové patří 18. pozice.

Tenisové žebříčky WTA k 19. září (v závorce předchozí umístění): Dvouhra: 1. (1.) Šwiateková (Pol.) 10.365 b., 2. (2.) Džábirová (Tun.) 5090, 3. (3.) Kontaveitová (Est.) 4300, 4. (4.) Badosaová (Šp.) 3980, 5. (5.) Pegulaová (USA) 3501, 6. (6.) Sakkariová (Řec.) 3480, 7. (7.) Sabalenková (Běl.) 3470, 8. (8.) Gauffová (USA) 3047, 9. (9.) Halepová (Rum.) 3025, 10. (10.) Garciaová (Fr.) 2930, ...18. (19.) Kvitová 2187, 20. (20.) Karolína Plíšková 2007, 25. (26.) Krejčíková 1643, 42. (39.) Bouzková 1253, 49. (82.) Siniaková 1007, 65. (53.) Vondroušová 872, 67. (66.) Martincová 855, 74. (130.) L. Fruhvirtová (všechny ČR) 761. Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 7365, 2. (2.) Krejčíková 6222, 3. (3.) Mertensová (Belg.) 5520, 4. (4.) Kuděrmětovová (Rus.) 5120, 5. (5.) Gauffová 4560, 6. (6.) Pegulaová 4445, 7. (7.) Ostapenková (Lot.) 4190, 8. (8.) Olmosová (Mex.) 4060, 9. (9.) L. Kičenoková (Ukr.) 4020, 10. (11.) Dabrowská (Kan.) 3965, ...27. (27.) Hradecká (ČR) 2485, 49. (49.) Bouzková 1520, 91. (131.) Martincová 897.