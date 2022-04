Fruhvirtová postoupila v Charlestonu přes Konjuhovou, Kvitová 1. kolo vzdala

Charleston (USA) - Šestnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová zvládla na úvod turnaje v Charlestonu třísetový duel s Anou Konjuhovou a na zelené antuce postoupila do 2. kola. Česká hráčka, která v hlavní soutěži startuje stejně jako na předchozím elitním turnaji v Miami na divokou kartu, otočila nepříznivý vývoj zápasu a chorvatskou soupeřku zdolala 4:6, 6:1, 6:3. V 1. kole naopak skončila Petra Kvitová, která vzdala zápas s Polkou Magdalenou Frechovou za stavu 6:7, 2:3.

Fruhvirtová nedokázala v úvodním setu využít proti solidně podávající Konjuhové ani jeden brejkbol a za 45 minut sadu ztratila. Do druhého setu ale vstoupila razantně, rychle se ujala vedení 3:0 a čtyřiadvacetiletou soupeřku už do hry nepustila. Chorvatka kupila nevynucené chyby a ve větrném počasí se jí přestalo dařit na podání. Fruhvirtová byla naopak na servisu jistá, ve druhé a třetí sadě už Konjuhové nenabídla žádný brejkbol, ta nevydařenou koncovku korunovala třemi dvojchybami v závěrečném gamu.

"Důležité bylo rychle zapomenout na první set, dál bojovat a hledat způsob, jak vyhrát. A jsem ráda, že jsem ho našla," řekla Fruhvirtová v rozhovoru na kurtu. Potěšilo ji, jak hladce zvládla přechod z betonu v Miami, kde nečekaně došla až do osmifinále. "Zelená antuka je velice specifická, takže ten přechod z betonů je jednodušší než přímo na klasickou antuku. Myslím, že mi tenhle povrch sedí, ráda na něm hraju, takže to pro mě nebyl velký problém," uvedla.

Jedenáctá nasazená Kvitová ztratila úvodní sadu v tie-breaku poté, co od stavu 2:6 odvrátila čtyři setboly, nakonec ho ale prohrála 6:8. Ve druhém setu šla stejně jako v tom prvním do vedení 2:0, ani tentokrát ale náskok dlouho neudržela. Za stavu 1:2 si dvojnásobná wimbledonská šampionka zavolala na konzultaci fyzioterapeutku, s níž řešila potíže s levou nohou, k ošetření po dalším střídání stran už ale nedošlo. Poté, co ztratila servis a soupeřka šla po čisté hře při vlastním podání do vedení 3:2, se rozhodla duel skrečovat.

Do druhého kola postoupila Ukrajinka Katarina Zavacká, která v dalším duelu narazí na Karolínu Plíškovou. Ta měla jako třetí nasazená na úvod volný los.

Shrnutí výsledků tenisových turnajů

Tenisový turnaj žen v Charlestonu

Dvouhra - 1. kolo:

L. Fruhvirtová (ČR) - Konjuhová (Chorv.) 4:6, 6:1, 6:3, Frechová (Pol.) - Kvitová (11-ČR) 7:6 (8:6), 3:2 skreč, Cornetová (12-Fr.) - Parksová (USA) 6:0, 7:5, Anisimovová (15-USA) - Vickeryová (USA) 6:0, 7:5, Čang Šuaj (16-Čína) - Di Lorenzová (USA) 6:2, 6:4, Zavacká (Ukr.) - Jüan Jüe (Čína) 6:4, 6:2, Kalininová (Ukr.) - Sasnovičová (Běl.) 6:4, 6:4, Bondárová (Maď.) - Hartonová (Niz.) 6:1, 6:4, Liuová (USA) - Watsonová (Brit.) 6:4, 6:2, Alexandrovová (Rus.) - Kiicková (USA) 6:1, 6:1, Eikeriová (Nor.) - N. Kičenoková (Ukr.) 5:7, 6:2, 6:2, Paoliniová (It.) - Leeová (Rum.) 6:2, 6:3.

Tenisový turnaj žen v Bogotě

Dvouhra - 1. kolo:

Petersonová (3-Švéd.) - Herazová (Kol.) 6:4, 6:3, Pigossiová (Braz.) - Tanová (5-Fr.) 6:4, 6:3, Björklundová (Švéd.) - Zarazúaová (Mex.) 6:1, 6:3, Stefaniniová (It.) - Papamichailová (Řec.) 6:3, 6:4, Mariaová (Něm.) - Carleová (Arg.) 6:1, 6:2, Erraniová (It.) - Vögeleová (Švýc.) 6:0, 6:3.

Tenisové žebříčky ATP k 4. dubnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 8420, 2. (2.) Medveděv (Rus.) 8410, 3. (4.) Zverev (Něm.) 7195, 4. (3.) Nadal (Šp.) 7115, 5. (5.) Tsitsipas (Řec.) 5980, 6. (6.) Berrettini (It.) 4945, 7. (8.) Ruud (Nor.) 4380, 8. (7.) Rubljov (Rus.) 4375, 9. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) 3625, 10. (12.) Norrie (Brit.) 3440, ...69. (78.) Veselý 860, 98. (98.) Lehečka (oba ČR) 695.

Čtyřhra: 1. (2.) Salisbury (Brit.) 8173, 2. (4.) Ram (USA) 7923, 3. (1.) Pavič 7655, 4. (2.) Mektič (oba Chorv.) 7320, 5. (5.) Zeballos (Arg.) 7090, 6. (6.) Granollers (Šp.) 6978, 7. (7.) Mahut 6710, 8. (8.) Herbert (oba Fr.) 5860, 9. (9.) Pütz (Něm.) 5073, 10. (10.) Peers (Austr.) 4935, ...77. (88.) Jebavý (ČR) 1217.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Nadal 3,120.355, 2. Alcaraz (Šp.) 2,064.108, 3. Medveděv 1,973.455 4. Fritz (USA) 1,889.616, 5. Tsitsipas 1,329.710, 6. Shapovalov (Kan.) 1,307.939, 7. Hurkacz (Pol.) 1,286.952, 8. Auger-Aliassime 1,275.020, 9. Rubljov 1,245.327, 10. Ruud 1,071.110, ...33. Veselý 421.528.

Tenisové žebříčky WTA k 4. dubnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (2.) Šwiateková (Pol.) 6711, 2. (4.) Krejčíková (ČR) 4975, 3. (6.) Badosaová (Šp.) 4970, 4. (3.) Sakkariová (Řec.) 4705, 5. (5.) Sabalenková (Běl.) 4657, 6. (7.) Kontaveitová (Est.) 4511, 7. (8.) Karolína Plíšková (ČR) 4197, 8. (11.) Collinsová (USA) 3151, 9. (9.) Muguruzaová (Šp.) 3070, 10. (10.) Džabúrová (Tun.) 2975, ...29. (32.) Kvitová 1690, 32. (33.) Vondroušová 1457, 45. (53.) Siniaková 1166, 50. (46.) Martincová 1128, 67. (74.) Muchová 958, 77. (86.) Bouzková (všechny ČR) 828.

Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 8625, 2. (2.) Krejčíková 7886, 3. (3.) Mertensová (Belg.) 7580, 4. (6.) Kuděrmětovová (Rus.) 5680, 5. (7.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 4985, 6. (4.) Šibahaová (Jap.) 4945, 7. (8.) Čang Šuaj (Čína) 4935, 8. (5.) Aojamaová (Jap.) 4640, 9. (9.) Dabrowská (Kan.) 4405, 10. (10.) Gauffová (USA) 4035, ...17. (19.) Hradecká 3115, 26. (26.) Bouzková 2630, 57. (57.) Vondroušová 1451, 62. (61.) Peschkeová 1360, 81. (80.) Martincová 1087, 97. (96.) Voráčová (všechny ČR) 970.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Šwiateková 3,564.410, 2. Bartyová (Austr.) 2,289.320, 3. Collinsová 1,395.756, 4. Sakkariová 1,131,439, 5. Keysová (USA) 948.620, 6. Badosaová 940.750, 7. Ósakaová (Jap.) 852.626, 8. Kuděrmětovová 788.862, 9. Krejčíková 772.539, 10. Pegulaová (USA) 769.340, ...19. Siniaková 463.610, 26. Kvitová 370.270, 33. Vondroušová 328.353, 37. Bouzková 293.397, 53. Martincová 243.920.