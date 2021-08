Fruhvirtová postoupila do 2. kola v Clevelandu, Vondroušová v Chicagu

Cleveland (USA)/Chicago - Šestnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová zvládla na turnaji v Clevelandu po postupu z kvalifikace i první kolo hlavní soutěže. Mladá česká naděje porazila Taru Mooreovou z Velké Británie 6:4, 7:5 a její další soupeřkou bude šestá nasazená Polka Magda Linetteová. Markéta Vondroušová postoupila v Chicagu hladce do druhého kola. Američanku Quinn Gleasonovou porazila 6:2, 6:0.

Fruhvirtová vstoupila do duelu dvou šťastných poražených z kvalifikace nervózně, úvodní tři servisy ztratila a prohrávala už 1:4. Pak ale podání zpřesnila, získala pět gamů v řadě a tím i první sadu. Ve druhém setu byly naopak obě hráčky na podání bezchybné. K prvním brejkbolům se dostala česká hráčka až v poslední hře s vydatnou pomocí soupeřky. Mooreová v ní zahrála čtyři dvojchyby a Fruhvirtová nabídnutou šanci zápas uzavřít využila.

V prvním vzájemném utkání proti Linetteové bude Fruhvirtová, 376. hráčka světového žebříčku, bojovat o vyrovnání svého maxima na okruhu WTA. Čtvrtfinále si zahrála v dubnu v Charlestonu, kde si připsala úvodní dvě výhry mezi elitou. V Clevelandu absolvuje svůj třetí turnaj WTA.

Stříbrná olympijská medailistka Markéta Vondroušová postoupila na tenisovém turnaji v Chicagu hladce do druhého kola. Američanku Quinn Gleasonovou porazila 6:2, 6:0. Marie Bouzková naopak neprošla na okruhu WTA popáté za sebou přes první kolo. Rebecce Petersonové ze Švédska podlehla po vyrovnaném souboji 6:7, 6:7. V hlavní soutěži čeká na vítězství už od poloviny června.

Pátá nasazená Vondroušová sice přišla v úvodním setu za stavu 4:0 dvakrát o podání, na returnu ale zůstala po celý zápas bezchybná. V duelu s Gleasonovou, jež si po postupu z kvalifikace zahrála hlavní soutěž turnaje WTA poprvé v kariéře, proměnila dvaadvacetiletá Češka sedm z jedenácti brejkbolů a za hodinu slavila postup.

O rok starší Bouzková dohrávku zápasu s Petersonovou nezvládla. Utkání muselo být v neděli přerušeno kvůli tmě poté, co Bouzková ztratila úvodní set v tie-breaku 9:11 a získala první game druhé sady. I ta dnes dospěla do zkrácené hry, v níž nakonec uspěla opět Švédka, přestože česká hráčka šla do vedení 3:0.

Na okruhu WTA Bouzková naposledy vyhrála v polovině června v Birminghamu. Na tamní trávě došla do čtvrtfinále, od Wimbledonu ale na vítězství marně čeká.

