Fruhvirtová porazila Mertensovou, ve 3. kole v Miami je i Kvitová

Miami - Šestnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová postoupila při své premiéře na turnaji elitní kategorie v Miami do 3. kola. Česká hráčka, která v hlavní soutěži startuje díky divoké kartě, zdolala dvacátou nasazenou Belgičanku Elise Mertensovou 7:5, 2:6, 6:1. Vstup do turnaje zvládla i Petra Kvitová, jež měla na úvod volný los. Francouzku Claru Burelovou zdolala 6:1, 3:6, 6:3.

Starší ze sesterského dua Fruhvirtových vstoupila do prvního zápasu s hráčkou z první padesátky světového žebříčku nervózně a úvodní game při svém podání ztratila čistou hrou. Pak se ale oklepala, soupeřce, jíž patří v pořadí WTA 24. místo, brejk okamžitě oplatila a vyrovnaný první set získala díky dalšímu proměněnému brejkbolu za 47 minut.

Ztrátou podání vstoupila i do druhé sady, tentokrát ale otočit skóre nedokázala. O servis přišla ještě jednou a o postup musela zabojovat ve třetí sadě. V ní nedovolila od stavu 1:1 Mertensové uhrát ani game a po dvou hodinách vybojovala nejcennější výhru v dosavadní kariéře.

Kvitová po suverénním představení v prvním setu začala více chybovat, nedařilo se jí na podání a soupeřka toho dokázala využít. Na úvod rozhodující třetí sady ale dvojnásobná wimbledonská šampionka odvrátila dva brejkboly a dostala zápas zpět pod kontrolu. Ujala se vedení 3:1 a nezastavila ji ani ztráta servisu v pátém gamu, na kterou dokázala okamžitě odpovědět dalším brejkem.

Ve 3. kole čeká 28. nasazenou Kvitovou Američanka Lauren Davisová. Fruhvirtová se utká s lepší z duelu mezi Běloruskou Viktorií Azarenkovou a Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.

V Miami se nepředstaví Markéta Vondroušová. Česká tenistka, která měla jako 30. nasazená volný los, se z turnaje kvůli nemoci odhlásila a v pavouku ji nahradí poražená hráčka z kvalifikace.

Nasazená jednička Sabalenková vypadla po prvním zápase

Tenisový turnaj v Miami skončil hned po prvním zápase pro nejvýše nasazenou Bělorusku Arynu Sabalenkovou. Pátá hráčka světového žebříčku podlehla Rumunce Irině-Camelii Beguové v druhém kole 4:6, 4:6.

Vypadla i turnajová trojka Anett Kontaveitová. Estonka prohrála ve třech setech s Američankou Ann Liovou, která poprvé porazila soupeřku z první světové desítky.

Čtyřleté čekání na úspěch proti hráčce z Top Ten ukončila Beguová. Jednatřicetiletá Rumunka, které patří 70. místo v žebříčku WTA, udělala v zápase proti Sabalenkové jen sedm nevynucených chyb. Favorizovaná soupeřka jich měla 34.

"Předvedla jsem vyrovnaný výkon v celém zápase. Dobře jsem podávala a nekazila," uvedla Beguová. V třetím kole ji čeká další Běloruska Aliaksandra Sasnovičová.

V mužské soutěži zvládl dvojnásobný vítěz turnaje Brit Andy Murray startující na divokou kartu zápas s Argentincem Federicem Delbonisem, kterého porazil 7:6, 6:1. V druhém kole se někdejší světová jednička utká s nejvýše nasazeným Rusem Daniilem Medveděvem.

Brooksby raketou málem trefil sběrače míčků, diskvalifikaci unikl

Americký tenista Jenson Brooksby si vysloužil kritiku za své chování na turnaji v Miami, kde v zápase prvního kola vztekle mrštil raketou, která málem zasáhla sběrače míčků. Jednadvacetiletý hráč za to pykal ztrátou fiftýnu v rozhodujícím třetím setu, kdy vedl nad Argentincem Federicem Coriou 4:1. Nakonec zvítězil 3:6, 6:2, 6:3. Podle Corii si však Brooksby zasloužil mnohem přísnější trest.

"Za takové napadení na kurtu by měla přijít rovnou diskvalifikace. Kdybych to udělal já nebo nějaký jiný Latinoameričan, tak si čtvrt roku nezahrajeme," uvedl 60. hráč světa podle agentury SID, který o situaci na kurtu s rozhodčím diskutoval.

Brooksby po zápase zveřejnil na instagramu fotografii se sběračem míčků a omluvou. "Poučím se z toho a budu dál růst na kurtu i mimo něj," napsal.

Na předchozím turnaji v Indian Wells měl podobný incident Australan Nick Kyrgios po zápase s Rafaelem Nadalem. ATP mu dnes za hození raketou, která po odrazu málem trefila sběrače míčků, vyměřila pokutu 20.000 dolarů za nesportovní chování. Za hlasité vulgarity během utkání zaplatí dalších 5000 dolarů.

Němec Alexander Zverev vybuchl vzteky v únoru v Acapulcu a opakovaně tloukl raketou do umpiru. Dostal za to roční podmíněný trest. Na předloňském US Open byl diskvalifikován Srb Novak Djokovič, který odpálil naslepo míček a nechtěně trefil čárovou rozhodčí.

Právě Djokovičovi fanoušci na sociálních sítích kritizovali fakt, že Brooksby diskvalifikován nebyl. Pozastavil se nad tím i bývalý kapitán americké daviscupové reprezentace Patrik McEnroe. "Co se bude muset stát, aby správně potrestali tenistu. Bude muset téct krev? Tohle je naprosto absurdní," uvedl na twitteru.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,554.920 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Paul (USA) - Bonzi (Fr.) 6:4, 6:4, Murray (Brit.) - Delbonis (Arg.) 7:6 (7:4), 6:1, Kecmanovič (Srb.) - Sock (USA) 7:6 (7:3), 6:4, Fucsovics (Maď.) - Giron (USA) 6:3, 6:4, Rinderknech (Fr.) - Djere (Srb.) 6:2, 7:6 (8:6), Kukuškin (Kaz.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:4, 6:4, Norrie (10-Brit.) - Draper (Brit.) 7:6 (7:5), 6:4, Carreňo (17-Šp.) - Goffin (Belg.) 6:3, 6:2, Fognini (31-It.) - Daniel (Jap.) 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (7:5), J.M. Cerúndolo (Arg.) - Anderson (JAR) 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, A. Zverev (2-Něm.) - Čorič (Chorv.) 6:4, 3:6, 6:3, Kyrgios (Austr.) - Rubljov (5-Rus.) 6:3, 6:0, Sinner (9-It.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:4, 3:6, 7:6 (10:8), Gaston (Fr.) - Isner (20-USA) 7:6 (7:5), 6:4.



Ženy (8,584.055 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Beguová (Rum.) - Sabalenková (1-Běl.) 6:4, 6:4, Liová (USA) - Kontaveitová (3-Est.) 6:0, 3:6, 6:4, Zvonarevová (Rus.) - Zidanšeková (19-Slovin.) 6:3, 6:2, Bencicová (22-Švýc.) - Kosťuková (Ukr.) 6:3, 6:1, Savilleová (Austr.) - Tanová (Fr.) 6:4, 6:2, L. Fruhvirtová (ČR) - Mertensová (20-Belg.) 7:5, 2:6, 6:1, Rogersová (USA) - Ostapenková (10-Lot.) 6:3, 7:6 (7:0), Gauffová (14-USA) - Wang Čchiang (Čína) 7:5, 6:4, Pegulaová (16-USA) - Stephensová (USA) 6:1, 6:4, Rybakinová (17-Kaz.) - Ruseová (Rum.) 6:4, 7:5, Kuděrmětovová (21-Rus.) - Gálfiová (Maď.) 5:1 skreč, Čang Šuaj (Čína) - Cirsteaová (24-Rum.) 6:1, 6:1, Brengleová (USA) - Samsonovová (29-Rus.) 6:4, 6:0, Davisová (USA) - Sandersová (Austr.) 6:4, 6:1, Kvitová (28-ČR) - Burelová (Fr.) 6:1, 3:6, 6:3, Haddadová-Maiaová (Braz.) - Sakkariová (4-Řec.) 4:6, 6:1, 6:2.