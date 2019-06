Froome si při nehodě zlomil stehenní kost a loket, přijde o Tour

Roanne (Francie) - Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome se tři týdny před startem slavného závodu vážně zranil a přišel o šanci útočit na pátý triumf. Britský cyklista si při nehodě během prohlídky trasy dnešní časovky na Critériu du Dauphiné zlomil stehenní kost, loket a několik žeber.

"Je jasné, že na Tour startovat nebude. Jeho stav je velmi vážný," řekl bezprostředně po nehodě médiím Dave Brailsford, šéf Froomeova týmu Ineos (dříve Sky). "Vrazil do zdi, byla to vážná nehoda. Bude trvat dlouho, než bude moci zase závodit," dodal Brailsford s tím, že několik minut po pádu měl hvězdný cyklista problémy s mluvením.

K nehodě došlo ve vesnici Saint-André d'Apchon na rovině ve sjezdu, kdy si Froome projížděl trasu časovky se svým nizozemským kolegou Woutem Poelsem. "Jeli hodně rychle, asi 60 km za hodinu. Hodně foukalo, a když dal ruce z řidítek, aby se vysmrkal, vítr mu strhl přední kolo. On poté vrazil do zdi," uvedl Brailsford.

Froome byl nejprve převezen do nemocnice v Roanne, kde vyšetření potvrdila zlomeniny pravého stehna, pravého lokte a několika žeber. Poté byl letecky přepraven do univerzitní nemocnice v St. Etienne k další léčbě.

Slavného cyklistu nyní čeká několikaměsíční pauza, jejíž přesná délka se nedá odhadnout. "Chris neskutečně dřel, aby se dostal do skvělé formy pro Tour, o kterou teď bohužel přišel. Ale co Chrise odlišuje od ostatních, je jeho psychická síla a odolnost - a my ho budeme plně podporovat v léčbě a pomůžeme mu v jeho snaze o splnění dalších budoucích cílů," uvedl Brailsford.

Čtyřiatřicetiletému Froomeovi patřilo po třech etapách v průběžném pořadí Critéria du Dauphiné osmé místo. V šestadvacetikilometrové časovce měl útočit na posun vzhůru. Závod vyhrál v letech 2013, 2015 a 2016 a následně vždy ovládl i Tour de France, na které zvítězil také předloni. Loni se Froome musel na Tour spokojit s třetím místem za krajanem a týmovým kolegou Geraintem Thomasem a Nizozemcem Tomem Dumoulinem.

Letošní Tour odstartuje 6. července v Bruselu.