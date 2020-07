Froome opustí po sezoně Ineos a bude jezdit za izraelskou stáj

Londýn - Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome skončí po sezoně v týmu Ineos, kde mu v prosinci vyprší smlouva. Britský cyklista bude od příštího roku závodit za izraelskou stáj Start-Up Nation (ISN), která má nově licenci World Tour. Dohodl se s ní na dlouhodobém kontraktu, který podepíše 1. srpna, podle vyjádření budoucího zaměstnavatele potrvá spolupráce do konce Froomeovy kariéry.

"Chris byl u nás od začátku. Je to velký šampion a v uplynulých letech jsme společně zažili spoustu skvělých momentů, ale myslím, že je to správné rozhodnutí pro tým i pro Chrise," uvedl šéf Ineosu Dave Brailsford v prohlášení. "Chrisův současný kontrakt skončí v prosinci a my se rozhodli ho neprodlužovat. Oznamujeme to dřív, než by bylo obvyklé, ale chtěli jsme ukončit současné spekulace a umožnit týmu, aby se soustředil na sezonu před námi," dodal.

Froome přišel do týmu, který dříve závodil pod názvem Sky, v roce 2010 a v jeho barvách slavil největší úspěchy. V letech 2013 až 2017 ovládl čtyřikrát legendární Tour de France a dvakrát vyhrál Vueltu (2011 a 2017). Sbírku titulů ze závodů Grand Tours zkompletoval v roce 2018 triumfem na Giru d'Italia.

Od loňského roku stáj závodí pod jménem nového sponzora Ineos, Froome ale po změně názvu příliš radosti neužil. Vloni v červnu utrpěl při hrozivé nehodě řadu zranění včetně zlomeniny stehenní kosti a k závodům se vrátil teprve letos v únoru, krátce před přerušením sezony kvůli koronaviru. Nyní už se ale cítí fit a věří v zisk pátého titul na Tour, kterým by vyrovnal rekord Jacquese Anquetila, Eddyho Merckxe, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.

"Byla to fenomenální dekáda, s týmem jsme toho společně tolik dokázali a já si budu tyto vzpomínky navždy hýčkat," uvedl pětatřicetiletý Froome. "Teď se těším na novou výzvu. ISN je talentovaný tým, který zaznamenal velký progres, a cítím, že spolu můžeme dosáhnout velkých věcí," dodal na facebooku izraelské stáje.

Jeho příchod označil spolumajitel stáje Sylvan Adams za historický okamžik nejen pro tým, ale pro celý izraelský sport. "Chris je nejlepší jezdec své generace a bude lídrem našich sestav na Tour de France a dalších Grand Tour. Jsme připraveni kolem něj vybudovat podpůrný tým, abychom mohli společně psát historii a naplnit náš hlavní cíl: vyhrát Tour de France. S Chrisem se posuneme na novou úroveň, na úplnou špici tohoto sportu," uvedl Adams.