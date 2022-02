Froome navrhuje odložit časovkářské speciály, kvůli bezpečnosti i férovosti

Londýn - Podle čtyřnásobného vítěze Tour de France Chrise Froomea by cyklisté měli přestat v silničních závodech používat časovkářské speciály. Podle šestatřicetiletého britského jezdce to není bezpečné, jak ukázala nedávná těžká nehoda Egala Bernala, který při tréninku na časovkářském kole doma v Kolumbii narazil do stojícího autobusu a utrpěl vážná zranění.

Podle Froomea nejsou speciály vhodné pro jízdu v běžném provozu, ale současná situace cyklisty nutí, aby na nich trénovali. "Když máte na Tour de France hodinovou časovku, musíte ji jet na časovkářském kole. A tu jízdu musíte simulovat. Kolik znáte silnic, kde můžete jet hodinu na uzavřené silnici, bez provozu, bez stopek, bez semaforů? Takové podmínky v reálném světě prostě neexistují," uvedl bývalý Bernalův stájový kolega ve svém vlogu na YouTube.

Froome posbíral v časovkách řadů úspěchů včetně dvou bronzových medailí na olympijských hrách. "Mám časovku rád. Je to umění, dovednost, něco opravdu jiného, do čeho profesionální cyklista musí dobře proniknout," řekl.

Jezdit časovky na silničních kolech by podle něj bylo i spravedlivější, protože by to smazalo rozdíly mezi jezdci z bohatých a chudších týmů. "Bylo by to více o schopnostech závodníků a ne tolik o výzkumu, vývoji a aerodynamice," prohlásil Froome, který po letech strávených v elitním týmu Ineos (dříve Sky) závodí od loňska za menší stáj Israel Start-Up Nation.