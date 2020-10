Fronty a potíže provázejí na Slovensku testování na koronavirus

Bratislava/New York - Dlouhé fronty a problémy provázely dnes ráno na Slovensku zahájení plošného testování obyvatel na koronavirus, které potrvá do nedělního večera. Už před oficiálním zahájením ojedinělé akce svého druhu v Evropě čekali zejména ve větších městech lidé v řadě, armádě se pak nepodařilo včas otevřít všechna testovací místa. Přípravy na otestování obyvatel provázely potíže se zajištěním potřebného počtu zdravotníků. Testování je dobrovolné, podle rozhodnutí vlády se ale na obyvatele s negativním testem od pondělí nebude vztahovat zákaz vycházení. USA za den zaznamenaly bezmála 100.000 nákaz koronavirem, uvedl deník The New York Times.

Kabinet premiéra Igora Matoviče si od akce slibuje odhalení ohnisek nákazy koronavirem poté, co počty nakažených v pětimilionové zemi začaly v říjnu výrazněji stoupat. Úvodní fáze testování obyvatel starších deseti let se uskutečnila minulý týden ve čtyřech okresech na severu a východě země, kde se podařilo odhalit na 5594 nakažených. To představovalo bezmála čtyři procenta z celkového počtu téměř 141.000 otestovaných.

"Všude se momentálně tvoří dlouhé fronty na několik hodin, doporučujeme odložit příchod na odběrná místa na odpoledne," napsal ráno na sociální síti primátor západoslovenského města Hlohovec a poslanec parlamentu za vládní stranu Za lidi Miroslav Kollár. Dodal, že armáda, která celou akci organizuje, ve městě dokázala včas otevřít jen polovinu naplánovaných míst k testování, další by měla fungovat později.

Dlouhé fronty čekajících na testy hlásila slovenská média z různých měst po celé zemi včetně Bratislavy. Armáda odhadla, že za hodinu dokážou zdravotníci na jednom místě otestovat 35 lidí.

"Přijďte se nechat otestovat. Jsme v situaci, kdy je potřeba se semknout a zastavit šíření viru, který způsobuje onemocnění covid-19. Máme jednu z posledních příležitostí, jak dokázat zlomit křivku růstu počtu infikovaných a zastavit nápor na naše nemocnice, které se nebezpečně zaplňují," vzkázal Slovákům ministr zdravotnictví Marek Krajčí, který jako lékař spolu s chotí přišel pomáhat s testováním na jednom z odběrných míst ve slovenské metropoli.

NYT: USA za den zaznamenaly bezmála 100.000 nákaz

Ve Spojených státech se dál zvyšují přírůstky u statistiky nákaz koronavirem SARS-CoV-2. Podle deníku The New York Times (NYT) bylo v pátek v zemi nahlášeno 98.859 pozitivních testů a denní bilance tak byla podruhé za sebou nejvyšší od začátku pandemie covidu-19. Za celou dobu šíření nemoci se nákaza koronavirem v USA potvrdila u více než devíti milionů lidí.

Nový rekordní přírůstek hlásila v noci i Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), jejíchž 91.774 nových infekcí ovšem ještě nepředstavovalo konečný páteční součet. Agentura Reuters dokonce psala o 100.233 potvrzených nákazách z uplynulého dne, USA podle ní stanovily nový globální rekord v počtu pozitivních testů za 24hodinový úsek v jediné zemi.

Spojené státy zažívají těsně před vyvrcholením letošních voleb znepokojivý vývoj epidemické situace. Denní počty nákaz poslední dva týdny prudce rostou a týdenní průměr už šplhal k hranici 80.000 případů denně. Nárůst lze částečně připisovat neustálému navyšování počtu prováděných testů, nepříznivý trend ale potvrzuje vývoj statistiky hospitalizací. Podle Iniciativy The COVID Tracking Project počet nemocničních lůžek obsazených pacienty s covidem-19 za měsíc narostl asi o 15.000.

Za poslední dva týdny narostly také počty úmrtí připisovaných nemoci z koronaviru. Na přelomu září a října přibývalo zhruba 700 obětí epidemie denně, nyní je podle NYT průměrný přírůstek těsně nad 800. Celkově evidují USA v souvislosti s koronavirem bezmála 230.000 mrtvých, v zemi s přibližně 330 miliony obyvatel se nákaza potvrdila v 9.044.255 případech, uvádí JHU.

Ve Spojených státech se aktuálně mluví už o třetí vlně koronavirové epidemie. Agentura AP si všímá, že i přes závažnost situace v mnoha státech nepřichází tak tvrdá opatření, jaká byla k vidění na jaře nebo v létě. Apely ze strany zdravotnických expertů podle páteční analýzy naráží na "únavu veřejnosti, skepticismus a politické kalkulace".