Frontman U2 Bono nemá rád název kapely, ani svůj hlas

Los Angeles - Zpěvák irské rockové kapely U2 Bono tvrdí, že název skupiny vlastně příliš rád nemá. Podobně je prý na tom ostatně také se svým hlasem - zpěvákem se prý stal až nedávno. Jedenašedesátiletý Bono to řekl v podcastu Awards Chatter amerického magazínu The Hollywood Reporter.

"V naší hlavě to znělo jako to špionážní letadlo, byla to i ponorka, bylo to futuristické," řekl k názvu skupiny slavný hudebník, občanským jménem Paul David Hewson. Až poté se ukázalo, že U2 lidé vnímají jako vyjádření souhlasu. V angličtině zní stejně jako You Two (Vy dva) nebo You Too (Ty také). U2 jsou přitom známí svým zaměřením na společensko-politická témata.

"Ne, nemám tenhle název rád. Ještě pořád ten název nemám doopravdy rád," řekl Bono. Čtveřice si prý nakonec jméno ponechala na radu svého prvního manažera, který usoudil, že se U2 bude dobře vyjímat na tričkách.

Bonovi je spíše nepříjemný i jeho vlastní hlas, který mu prý připadal nucený. Tvrdí, že zpěvákem se stal až nedávno. Na dotaz ohledně debutového alba Boy z roku 1980 však Bono připustil, že "kapela zní neuvěřitelně".

Veleúspěšná skupina, která byla založena v roce 1976 v Dublinu, vydala dosud 14 studiových alb, včetně kultovního The Joshua Tree (1987). S až 170 miliony nosičů se U2 stali jednou z nejprodávanějších kapel všech dob. S písní Your Song Saved My Life (Tvoje píseň mi zachránila život) z animovaného muzikálu Zpívej 2 je kapela aktuálně nominovaná na Oscara. Pro irské rockery jde o třetí oscarovou nominaci v kategorii Nejlepší píseň.