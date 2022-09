Frontex: Počet Rusů přicházejících do EU minulý týden vzrostl o 30 procent

Brusel - Do Evropské unie během minulého týdne vstoupilo 66.000 ruských občanů, o 30 procent více než v předcházejícím týdnu. Oznámila to unijní pohraniční agentura Frontex, podle níž výrazně narostl počet Rusů mířících ze své vlasti do Finska.

Vývoj na hranicích EU s Ruskem přišel v době mobilizace, kterou Moskva spustila kvůli nepříznivému vývoji své války proti Ukrajině. Ruští muži zatím nemají zakázáno svou vlast opouštět, ovšem začínají se objevovat signály, že ruské úřady jim budou v odchodu bránit. Frontex odhaduje, že pokud Rusko uzavře hranice, naroste počet pokusů o nelegální překročení hranice EU.

Unie se zatím k nové migrační vlně z Ruska nestaví jednotně. Některé státy dávají najevo, že hrozba povolání do zbraně není automaticky důvodem k udělení azylu, zároveň poukazují na bezpečnostní riziko spojené s přijetím velkého počtu Rusů. Evropská komise věc nechává na jednotlivých zemích, ovšem připomíná, že státy mají povinnost zvážit ty případy, kdy člověk přicházející do EU požádá o azyl.

Většina Rusů, kteří v posledních dnech do unie přicházejí, ovšem disponuje povolením k pobytu v některé zemi EU nebo potřebným vízem, uvádí Frontex. Většina evidovaných Rusů podle agentury dorazila do Finska nebo Estonska.

"Z krátkodobého hlediska pravděpodobně uvidíme rostoucí počty ruských občanů přicházejících k hraničním přechodům do EU, vzhledem k nejistotě spojené s pokračující mobilizací," varuje Frontex. "Z dlouhodobějšího hlediska možná budeme svědky více nelegálních přechodů vnějších hranic EU s Ruskem a Ukrajinou, jakož i více nelegálních pobytů v EU v podání ruských občanů, kteří již jsou v členských zemích," dodává tisková zpráva.