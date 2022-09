Fronta vedoucí k rakvi s královnou je do sobotního poledne uzavřena

Londýn - Přístup do fronty vedoucí k budově parlamentu v centru Londýna, kam se lidé chodí poklonit rakvi se zemřelou britskou královnou Alžbětou II., byl po několika hodinách opět přerušen. Vláda žádá truchlící, aby se dnes už nepokoušeli do fronty dostat. Otevřena bude opět v sobotu v poledne (13:00 SELČ). Aktuálně lidé ve frontě čekají zhruba 22 hodin. Všichni čtyři potomci zesnulé britské královny drželi vigilii u její rakve.

Britská vláda přístup do fronty kvůli její délce již jednou pozastavila dnes dopoledne. Na sociálních sítích lidi vybízí, aby královnu uctili například zápisem do kondolenční knihy a nevydávali se do centra Londýna, kde se v noci čekají velmi nízké teploty.

Mezi čekajícími se dnes objevil také bývalý kapitán britské fotbalové reprezentace David Beckham. Měl na sobě černý oblek a uvedl, že se přišel poklonit královně. Ve frontě strávil 13 hodin, média mu věnovala velkou pozornost.

Při čekání se stalo také několik incidentů. Policie zadržela devatenáctiletého muže, který se svlékl a sexuálně obtěžoval dvě ženy ve frontě. Před policií se pokoušel uniknout skokem do Temže, byl však zadržen, když vyplaval, uvedl server Sky News.

Podle údajů londýnské záchranné služby potřebovalo lékařské ošetření 435 lidí a za dva předchozí dny bylo 42 truchlících odvezeno do nemocnice, píše DPA.

Zástup se táhl v délce téměř osmi kilometrů od Westminsterského sálu britského parlamentu po pravém břehu Temže za most Tower Bridge až k parku Southwark, kde již nebyla kapacita pro další čekající. "Nesnažte se do fronty připojit, dokud nebude oznámeno její znovuotevření," napsalo dopoledne na twitteru ministerstvo kultury.

Doba čekání ve frontě se v tom okamžiku odhadovala na 14 hodin. Veřejnost má až do pondělního časného rána možnost osobně se rozloučit s panovnicí, která zemřela před týdnem ve svém skotském sídle Balmoral. Britské úřady očekávají, že zesnulé se přijde poklonit na 750.000 lidí, uvádí agentura Reuters. Pohřeb bude v pondělí 19. září ve Westminsterském opatství.

Pohřbu se podle zdroje z britského ministerstva zahraničí, na který se odvolává Reuters, zúčastní zhruba 500 zahraničních hostů reprezentujících 200 zemí a teritorií. Bude mezi nimi téměř stovka prezidentů a šéfů vlád a přes 20 příslušníků královských rodin. Přijedou například bahrajnský korunní princ, katarský emír a ománský sultán. Zastoupena bude i saúdská královská rodina, potvrdil zdroj. Čína dnes uvedla, že se ještě nerozhodla, zda nějakého představitele pošle.

Král Karel III. se dnes s manželkou Camillou vydal do Walesu, kde se v Llandaffské katedrále zúčastnil bohoslužby. Poté se pozdravil v ulicích s davy příznivců a zamířil do velšského národního shromáždění, které králi vyjádřilo soustrast po úmrtí Alžběty II. Na Cardiffském hradě se král setkal s velšským premiérem Markem Drakefordem.

Návštěvou Walesu končí Karel III. cestu po Spojeném království v roli nového krále. Wales má pro něj zvláštní význam, protože pět desetiletí, do nástupu na trůn minulý týden, nynější král nosil titul princ z Walesu, připomíná agentura Reuters.

Večer se nový král společně se svými sourozenci, princeznou Annou, princem Andrewem a princem Edwardem vydal na čtvrthodinovou vigilii u rakve své matky.

V sobotu večer pak obdobně mlčky postojí u rakve zemřelé královny jejích osm vnoučat, včetně princů Williama a Harryho.

Prvním truchlícím z řad veřejnosti, kdo spatřil královninu rakev ve Westminsterském sále, byla podle BBC Vanessa Nanthakumaranová. Na nábřeží Temže strávila více než 50 hodin. Uvedla, že jí tato zkušenost mimo jiné pomohla vypořádat se se smrtí manžela, který zemřel v únoru. Když stanula u rakve Alžběty II., v duchu se podle svých slov pomodlila a poděkovala královně za "skvělou službu".

Annette Nearyová se byla poklonit královnině rakvi již v katedrále v Edinburghu a poté se ve čtvrtek ráno vydala se svými dětmi z Worcestershiru do Londýna. Ve frontě před parlamentem strávili osm hodin, Nearyová ale ujistila, že to rozhodně stálo za to.

Všichni čtyři potomci zesnulé britské královny drželi vigilii u její rakve

Všichni čtyři potomci zesnulé britské královny Alžběty II., včetně krále Karla III., se postavili ke stranám její rakve ve Westminsterském sále britského parlamentu, čímž začala vigilie k uctění památky panovnice. Karel III., princezna Anne a princové Andrew a Edward sešli do sálu po kamenném schodišti, všichni oblečení ve slavnostních uniformách. Anne je první ženou, která se této tradice dosud vyhrazené mužským potomkům monarchy účastní. Sourozenci u rakve setrvali asi deset minut, poté opět odešli. Ceremoniál živě přenášela stanice Sky News.

Tradice vigilie princů vznikla v roce 1936 po úmrtí krále Jiřího V., uvedla Sky News. Při posledním úmrtí panovníka, Jiřího VI. v roce 1952, se tento obřad nekonal, protože král neměl mužského potomka, ale dvě dcery. Letos poprvé se tradice dosud výhradně určené princům účastní i princezna, Alžbětina dcera Anne.

Na vyvýšeném pódiu na straně Westminsterského sálu stáli členové širší královské rodiny, včetně Karlovy manželky Camilly. Cestu královské rodiny z Buckinghamského paláce k sídlu parlamentu provázelo nadšené tleskání přihlížejícího davu. Atmosféra v sále je velmi slavnostní, lidé čekají téměř 24 hodin, aby se mohli osobně královně poklonit. Také v době vigilie okolo pódia s vystavenou rakví procházeli lidé.