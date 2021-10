Frolík vzdal boj o NHL a dohodl se na angažmá v Lausanne

Praha - Hokejista Michael Frolík se po neúspěšné snaze získat v přípravném kempu St. Louis smlouvu na sezonu NHL dohodl na angažmá v Lausanne a bude hrát švýcarskou ligu. Pro iDNES to potvrdil jeho agent Josef Machala.

Třiatřicetiletý český útočník a vítěz Stanley Cupu 2013 s Chicagem nastoupil v přípravě za St. Louis do čtyř zápasů, vstřelil jednu branku, v bilanci plus/minus skončil na nule a vyslal celkem 11 střel. Kontrakt na novou sezonu ale nevybojoval a rozhodl se přijmout nabídku ze Švýcarska.

"Michael jde v hokeji dál, jak se říká. Už je v Lausanne, mohu to oficiálně potvrdit. Klub mu nabídl pěkné podmínky," citoval iDNES Machalu. V klubu bude Frolíkovým spoluhráčem mimo jiné krajan Jiří Sekáč. "Michael je šťastný, rozhodl se s celou rodinou, hokejem se bude zase bavit,“ dodal agent.

Loni skončil Frolíkovi v NHL pětiletý kontrakt na 21,5 milionu dolarů, který uzavřel jako nechráněný volný hráč s Calgary. Bronzový medailista z mistrovství světa z let 2011 a 2012 se dohodl krátce před Vánoci na roční smlouvě s Montrealem na 750 tisíc dolarů. V osmi zápasech v základní části nebodoval a v play off už se do sestavy finalisty Stanleyova poháru nedostal. Dva duely odehrál také na farmě v Lavalu v AHL.

Frolíka si vybrala v roce 2006 Florida v prvním kole draftu jako 10. hráče v pořadí. V NHL hrál vedle Floridy, Chicaga, Calgary a Montrealu také za Winnipeg a Buffalo. V 858 zápasech základní části nasbíral 384 bodů (159+225), dalších 47 utkání a 19 bodů (7+12) přidal v play off.