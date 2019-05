Frolík věří, že tentokrát bude mít nad Grubauerem navrch

Bratislava - Stejně jako na začátku vyřazovacích bitev o Stanley Cup bude útočník hokejové reprezentace Michael Frolík čelit i v úvodu play off mistrovství světa německému brankáři Philippu Grubauerovi. S Calgary proti Coloradu neuspěl. Dál šli i díky výborným Grubauerovým výkonům Avalanche. Frolík, který je spolu s Rusem Jevgenijem Dadonovem a Kanaďanem Anthonym Manthou se sedmi góly nejlepším střelcem turnaje, věří, že nyní bude vše jinak.

"Vypadá to, že jde pro mě o osudového letošního soupeře," pousmál se jednatřicetiletý Frolík v rozhovoru s novináři. "Každopádně je to výborný gólman a potvrzoval to celou sezonu i v play off. Není náhoda, že odsunul Varlamova. Uvidíme, jestli na něj najdeme nějaký recept," dodal Frolík.

V barvách Flames nejenže musel před měsícem vstřebávat vyřazení po výsledku 1:4 na zápasy, ale sám v sérii nezaznamenal ani bod. "Tam to ale nebylo o gólmanovi. Colorado hrálo líp než my, dost nás v těch zápasech přestříleli a nebylo to tak, že by Grubauer přímo kradl zápasy. Ale chytal výborně, to ano. Byli však lepší a porazili nás," uvedl Frolík.

Nijak speciálně se ale na soupeřova brankáře s ohledem na zkušenost z play off nezaměřuje. "Moc ne. Informace nějaké máme, kde má nějaké slabiny a kde dostává góly, v NHL to je běžné. Ale tady zatím extra příprava neprobíhala. Pak se stejně musíte rozhodnout v dané situaci sami a nemít v hlavě, kde bylo něco napsaného v kabině," prohlásil Frolík.

"Uvidíme, máme tady Oriho (kouče brankářů Zdeňka Orcta), snad nám dá nějaké informace. Také Pavel Francouz ho bude znát velice dobře a na něj může přijít nějaká otázka," doplnil Frolík, v jehož sbírce úspěchů je vedle Stanley Cupu s Chicagem (2013) pět bronzových medailí ze světových šampionátů osmnáctek, dvacítek i seniorského MS (2011 a 2012). Na MS čtvrtfinále neprohrává. "O tom bych raději nemluvil," řekl Frolík.

Dobře zná hlavní eso německé ofenzivy Leona Draisaitla z Edmontonu, který prožil skvělou sezonu v NHL. Třiadvacetiletý útočník skončil o jediný gól za Alexandrem Ovečkinem v tabulce střelců po základní části a byl čtvrtý v produktivitě. V dresu Oilers si připsal za 82 zápasů základní části 105 bodů díky 50 gólům a 55 asistencím.

"I na tomto turnaji dokazuje svoji kvalitu. Znám ho dost, proti Edmontonu často hrajeme, vím, co je to za hráče. Zápas může rozhodnout sám. Žádná lajna, co proti němu půjde na led, mu nesmí dát příležitosti a přečíslení dva na jednoho, které umí využít. To pro nás může být smrtící. Musíme si dávat pozor," zdůraznil Frolík.

A v čem je třiadvacetiletý Draisaitl nejvíce nebezpečný? "Je to komplexní hráč. Je velký, silný v rozích i na puku. A i když to nevypadá, jak je velký, umí být hodně rychlý. Má výborné myšlení. Dopředu ví, kam to bude dávat. Je navíc hrozně silný v osobních soubojích, komplexní hráč, co má všechno, a dokazuje to v NHL," ocenil Frolík.

Za důležité považuje, aby se jeho tým nenechal vybláznit atmosférou. "Ostatní kluci nějaké zkušenosti mají; musíte hrát jako každý zápas a nemít to v hlavách a nebýt nervózní. Nesmíme vyčkávat, potřebujeme dobrý start, vlítnout na ně a bruslit. V tom jsme byli úspěšní a musíme se na to maximálně připravit. Samozřejmě lehko se to říká, hůř se to provádí. Ale pojedeme naplno a uvidíme, jak to dopadne," ujistil Frolík.

Přes důležitost zápasu neočekává, že by se během čtvrtečního večera odehrála přehnaně opatrná šachová partie. "V dnešní době se extra nevyčkává, je to hodně o bruslení a napadání. A my jsme připravení na všechno zareagovat," prohlásil Frolík.