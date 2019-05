Frolík: Snad nás podpoří i Slováci, když zrovna nepůjde o derby

Bratislava - Několik desítek slovenských fanoušků i lovců autogramů a několik televizních štábů přivítalo dnes odpoledne při příjezdu vlaku z Prahy do Bratislavy výpravu s českými hokejisty. Útočník Michael Frolík věří, že vedle očekávané velké podpory diváků dojíždějících z Čech by mohlo povzbuzovat jeho tým během mistrovství světa i domácí slovenské publikum.

"Trošku blázinec, ale samozřejmě je příjemné, když vás takhle podporují a sledují to," řekl Frolík k přítomnosti fanoušků v Praze při odjezdu i následně ve slovenské metropoli. "Hokej je samozřejmě hodně sledovaným sportem a my si to užíváme. I Slováci nám přáli úspěch a myslím, že když nebudeme hrát zrovna proti nim, mohla by přijít podpora i od nich," dodal.

Připustil, že vlakem cestuje zřídka. Kdy jel naposledy? "V téhle sezoně NHL ne, ale myslím, že v té minulé jsme jeli. Okolo New Yorku a Philadelphie se vlak využívá docela hodně. Takže nic tak úplně nového, ale pravdou je, že v Čechách jsem vlak nevyužil hodně dlouho, to se musím přiznat," řekl s úsměvem jednatřicetiletý útočník Calgary.

Čtyřhodinová cesta na trase Praha - Bratislava hráčům rychle utekla. "V letadlech a na cestách hodně koukám na filmy a seriály, takže jsem to zabil jako obvykle. Taky jsem si poslechl nějakou muziku a zbytek byl na telefonu," líčil Frolík.

Ačkoliv šampionát začne až v pátek, díky úvodnímu tréninku brzy po příjezdu do Bratislavy dýchla na hráče jeho atmosféra. "Určitě to na nás už trochu dolehlo, i když ještě pár dní zbývá do toho opravdového začátku. Jsem radši, že jsme tu dřív a můžeme si všechno trošku vyzkoušet, ať prostředí haly, tak mantinely, led, všechno. Není to na škodu," prohlásil Frolík.

Potěšila ho možnost bydlet opět v hotelu v těsné blízkosti Zimního stadionu Ondreje Nepely. "Je to výborný, že nemusíme nikam cestovat a dojíždět. Žádné autobusy, žádné srazy, každý si může přijít i dřív, jak potřebuje a jak to komu vyhovuje. Jsme vážně rádi, že tu můžeme zase být," pochvaloval si Frolík, jeden z tria pamětníků MS 2011 v současném týmu.

Nadšený byl i ze zázemí. "Kabina je veliká, super. Myslím, že to je větší, než jsme tady měli minule. Zázemí je tady vážně parádní," ocenil Frolík.