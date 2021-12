Frolík si po konci v NHL užívá hokej v Lausanne a chce bojovat o olympiádu

Praha - Neúspěšnou zkouškou na kempu St. Louis uzavřel před startem sezony útočník Michael Frolík svou dlouhou kariéru v NHL a zamířil do Švýcarska. V Lausanne je s rodinou spokojený a daří se mu i na ledě. Třiatřicetiletý vítěz Stanleyova poháru z roku 2013 jen rád, že může zabojovat o účast na únorových olympijských hrách v Pekingu. Na Channel One Cupu v Praze a Moskvě se vrací do národního týmu poprvé od května 2019 od mistrovství světa v Bratislavě.

"Je to příjemné zase vidět spoluhráče a těším se na tu spolupráci. Je tu pár kluků, které jsem dlouho neviděl, jako třeba Krejča (David Krejčí)," řekl Frolík v on-line rozhovoru s novináři po dnešním srazu v pražské Tipsport Areně.

Pozvánka do národního týmu jej potěšila. "Tak nějak jsem lehce tušil, že by něco mohlo přijít. Máme v téhle sezoně olympiádu a mistrovství světa. Tím, že jsem se vrátil do Evropy, tak jsem zase zpátky na očích. Poslední rok a půl jsem moc zápasů neodehrál a teď jsem se zase dostal do zápasové tempa. Jsem rád, že tady můžu být a doufám, že se ukážu v dobrém světle," uvedl Frolík.

V NHL za Floridu, Chicaga, Winnipeg, Calgary, Buffalo a Montreal sehrál 858 zápasů základní části a nasbíral 384 bodů (159+225), dalších 47 utkání a 19 bodů (7+12) přidal v play off. V minulém ročníku byl v kádru finalisty Stanleyova poháru Montrealu, ale dostal příležitost jen v osmi duelech.

"V Americe jsem si chtěl dát poslední šanci, na zkoušce v St.Louis to nevyšlo, tak nějak jsem NHL v sobě uzavřel a rozhodl jsem se pro Švýcarsko," uvedl Frolík. Zatím je v novém angažmá spokojený. "Je to pro mě furt čerstvé. Mám odehraných 14 zápasů a pořád si zvykám. Jsem rád, že můžu v přestávce hrát a být v zápasovém tempu. Asi to můžeme hodnotit až za delší dobu, ale myslím, že to bylo dobré rozhodnutí," řekl Frolík.

K jeho spokojenosti přispěly i dobré výsledky mužstva z poslední doby. Za posledních pět utkání ztratilo jen dva body. "Když jsem přišel, tak tým nebyl úplně v pohodě, byli okolo desátého místa a snažili se ještě posílit. Dohodou se mnou očekávali pomoc a já doufám, že jsem týmu prospěšný, i když jsem si zvykal a pořád se můžu zlepšovat. I když ty body na papíře vypadají slušně a jsou příjemné, pořád ta hra může být lepší," uvedl Frolík, na jehož kontě je po 14 zápasech 13 bodů za šest gólů a sedm nahrávek.

Zatím tak potvrzuje očekávání. "Když jsem hrál hned přesilovky, oslabení a byl jsem využívaný v každé situaci, tak to chtělo trochu času, aby si člověk zase trochu zvykl. Ale je to příjemné. Asi každý hráč má rád, když hraje dobře a je naplno v zápase. S tím jsem také šel do Švýcarska, že si více zahraju. Doufám, že to bude stejně pokračovat a půjde to ještě nahoru. Mám to v sobě nastavené tak, že se snažím na sobě pořád pracovat, abychom vyhrávali a šplhali tabulkou vzhůru," řekl Frolík.

Ve Švýcarsku si především přivykal na velké hřiště. "Tam se na nich hraje furt. Docela jsem koukal, jak je to velký rozdíl. Styl hokeje je úplně jiný, je to trošku jiný sport a člověk si na to musí zvyknout. Poslední zápasy se to podařilo. Mezinárodní hokej se zase bude hrát na menších, tak uvidíme," prohlásil.

Od prvních chvil si každopádně užívá pěkného prostředí v novém působišti. "Je to krásná země s pěknou krajinou. Lausanne jako město bych řekl, že je to taková menší Praha. Ale je u velkého jezera a hned na druhé straně jsou hory, takže když svítí sluníčko, tak je to opravdu krásné. Po stránce života mimo hokej není rozhodně žádný problém. Je tam snad trochu dráž, ale s tím člověk musí tak nějak počítat," konstatoval Frolík.

Věří, že dobré výkony a výraznější role v novém angažmá mu pomohou v boji o olympiádu v Pekingu. "Asi bych tady ani nebyl, kdybych věděl, že je to úplně bez šance. Bavili jsme se s vedením týmu a mám to v hlavě i tak daný, že o tu šanci budu bojovat. Doufám, že se ukážu dobře a o tu šanci si řeknu."

V roli tahouna mužstva bude i na turnaji Channel One Cup. V útoku nastoupí s Janem Kovářem a Milanem Gulašem. "Sestava se vždy může rychle změnit, každopádně oba jsou velice zkušení hráči. Kovárna je výborný centr, skvělý na buly. Je to o tom, aby si to rychle sedlo. Oba jsou to šikovní hokejisti a doufám, že nám to bude šlapat," přál si Frolík.

Jeho šanci na účast pod pěti kruhy by ještě výrazně zvýšilo, pokud NHL kvůli problémům s koronavirem vycouvá z již dříve odsouhlasené účasti svých hráčů v Pekingu. "Ta varianta tady je a týmy zvažují i tohle. Rozhodnutí má padnout 10. ledna. Je těžké nad tím přemýšlet. Snažím se teď soustředit hlavně na ten turnaj, abych odvedl dobrou práci. Zatím nelze koukat moc dopředu a něco plánovat. Uvidíme, jak to dopadne," uvedl Frolík.