Frolík se po sedmnácti letech vrátil domů a pomohl k prvním bodům

Ostrava - Hokejový útočník Michael Frolík se po sedmnácti letech vrátil domů do Kladna. A ve svém prvním startu se se spoluhráči mohl veselit z první výhry v sezoně - ve Vítkovicích Středočeši vyhráli po nájezdech 3:2 a vydolovali vůbec své první body v sezoně.

"Myslím, že jsme neodehráli špatné utkání. Byly samozřejmě momenty, kdy nás domácí zamkli ve třetině, ale celkově to od nás nebylo špatné. To prodloužení jsme si zasloužili a rozhodli v nájezdech. Důležité body, důležité vítězství, doufáme, že nás to nakopne," řekl novinářům pětatřicetiletý forvard, který v Kladně naposledy působil v sezoně 2005/06, aby další sezony své kariéry prožil především v zámoří.

Z prvního zápasu po návratu domů měl dobrý pocit, přestože měl velký tréninkový deficit. "Měl jsem nějaké zdravotní problémy. Přemýšleli jsme, jestli vůbec budu hrát. Skoro tři týdny jsem netrénoval, teď jsem zvládl dva tréninky a šel jsem hned do zápasu. Nic jednoduchého, ale fyzicky jsem se cítil tak nějak OK. Herně to asi ještě bude trvat. Ale jsem rád, že jsem nějak mohl pomoct. Věřím, že se to bude zlepšovat," řekl Frolík, jenž v NHL nasbíral přes 900 startů za Floridu, Chicago, Winnipeg, Calgary, Buffalo a Montreal.

"Po takové době zase nastoupit za Kladno, to je speciální. Těšil jsem se domů. Mohl by přijít plný barák na Spartu. Je to příjemné vrátit se a hrát za domácí klub," řekl už směrem k nadcházejícímu utkání proti Pražanům.

Za dvoubodový úspěch v Ostravě děkoval hlavně gólmanovi Landonu Bowovi. "V závěru nás soupeř zamkl párkrát, měli pár šancí, ale gólman chytal výborně. Ten nás podržel. Kluci potom super odbránili oslabení v závěru. Ale takhle moc nesmíme být vylučování, to musíme omezit. Bow chytal výborně, předvedl super zákroky, ale celkově jsme předvedli týmový výkon," pochválil tým.

"Všechny čtyři lajny šlapaly, to my potřebujeme. Aby všichni odehráli dobrý zápas. Bylo to slušné a máme na čem stavět. Trošku nám to dodá sebevědomí,“ prohlásil Frolík, jehož tým v civilu ze střídačky koučoval i Jaromír Jágr. „Jarda to hodně prožívá, je do toho zažraný a to je dobře. Má hodně zkušeností, hodně toho zažil. Snažíme se ho poslouchat,“ dodal Frolík.