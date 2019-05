Frolík se díky čtyřem bodů vyšvihl do čela produktivity MS

Bratislava - Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí se podepsal pod jednoznačné vítězství českých hokejistů nad Itálií na mistrovství světa v Bratislavě Michael Frolík a vyhoupl se do čela produktivity turnaje. Útočník Calgary stihl za pět zápasů na turnaji už 10 bodů za pět gólů a pět přihrávek.

"Ježíš, to ani nevím. Asi to bude znít jako klišé. Je dobré, když můžete body pomoct týmu a zvedne vám to sebevědomí, ale já pořád koukám na týmový úspěch a týmovou výhru. Na konci bude vždycky záležet nejvíce na tom, jak dopadneme jako tým," komentoval Frolík svůj posun v produktivitě.

Pochvaluje si, že souhra v útoku s Jakubem Voráčkem a Dominikem Simonem se stále zlepšuje. "Myslím, že v každém zápase, co spolu odehrajeme, se naskytnou nové věci. Snažíme se komunikovat a myslím si, že se tím tak nějak zlepšujeme každý zápas. Doufejme, že to naladíme na ten hlavní," prohlásil Frolík.

Proti nováčkovi elitní kategorie, který zůstává po pěti zápasech bez bodu se skóre 0:38, bral výsledek jako splněnou povinnost. "Začátek nebyl úplně jednoduchý, první gól jsme dali trochu později. Ve druhé třetině měli za stavu 1:0 pár šancí, Francík (Pavel Francouz) to naštěstí pochytal," chválil Frolík.

"Pak jsme dali trochu kuriózní gól, což nás uklidnilo a další jsme hned přidali v přesilovce. Italové už pak trochu odpadli a jsme rádi, že nám to tam napadalo," připomněl i branku Radka Gudase z vlastní poloviny hřiště na 2:0.

Bylo podle něj otázkou času, kdy skóre začne na české straně naskakovat. "Tyto týmy mají na začátku sílu a bruslí. My jsme včera hráli, možná jsme byli trochu unavenější. Za nerozhodného stavu nebo za stavu 1:0 se může stát cokoliv. Je dobře, že jsme pak odskočili dvěma třemi góly a pak už jsme hru kontrolovali," podotkl majitel bronzových medailí z let 2011 právě z Bratislavy a 2012 ze Stockholmu a Helsinek.

Podobné zápasy mohou týmu podle něj pomoci v sebevědomí. "Dima (Dmitrij Jaškin) dal dva góly, doufejme, že mu to pomůže trošku se zvednout. Samozřejmě hraje dobře, ale sebevědomí může pomoct, když kluci dají nějaké góly," prohlásil.

"Ale jinak víme, že ten soupeř je slabší, než co nás čeká ve čtvrtfinále a dál. Je dobré si takhle zastřílet, ale do budoucna si myslím, že nám to nic moc dát nemůže. Musíme se zase soustředit na další zápas a pořád být lepší a lepší," řekl Frolík.

Nechtěl komentovat, zda nejsou takové zápasy zbytečné. "Zápasů by na mistrovství světa asi mohlo být trochu méně, ale takhle je to prostě dané. Hala byla zase vyprodaná, lidi fandí, takže super pro ně. My s tím nic moc udělat nemůžeme, asi to vydělává nějaké peníze a je to jen dobře pro diváky," uvedl Frolík.

Češi se snažili nabídnout příznivcům co nejvíce gólové radosti. "Když diváci začnou řvát 'Ještě jeden!' nebo něco takového, samozřejmě chcete přidat. Ale je to těžké. Když je to o hodně, motivace se trochu ztrácí. Chcete zápas hlavně dohrát a ušetřit nějaké síly. Když máte šanci, chcete samozřejmě dát gól, to jsme splnili a jsme za výsledek rádi," dodal Frolík.