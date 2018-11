New York - Útočník Michael Frolík se podílel ve čtvrtečním utkání NHL gólem na obratu Calgary, které otočilo ve třetině zápas s Coloradem z 1:4 na konečných 6:5. Martin Frk přispěl prvním gólem sezony k výhře Detroitu 4:3 nad New Jersey. Podruhé za sebou skóroval Dominik Simon, který s Pittsburghem prohrál na ledě New Yorku Islanders 2:3 po nájezdech.

Frolík si připsal vítěznou trefu, když mu v přečíslení dva na jednoho ideálně přihrál Matthew Tkachuk a český útočník střelou do odkryté brany upravil skóre na 6:4. Kladenský odchovanec tím završil obrat Calgary, které překlopilo zápas na svou stranu pěti góly v rozmezí 41. až 55. minuty.

Frk otevřel skóre zápasu v přesilové hře střelou z první z levého kruhu, která prošla brankáři Corymu Schneiderovi pod vyrážečkou. New Jersey odpovědělo dvěma góly, ale Detroit třemi zásahy otočil během 45. až 60. minuty na 4:2. Poslední dvě branky vstřelili Red Wings dokonce v oslabení. V dresu poražených nebodoval ani v desátém utkání sezony Pavel Zacha.

Simon se v odvetě s Islanders opět gólově prosadil, tentokrát dal první branku zápasu z dorážky. Pittsburgh, který chtěl soupeři oplatil dva dny starou prohru 3:6, ale poté dvakrát inkasoval a bod mu zajistil v 53. minutě Jevgenij Malkin. V penaltovém rozstřelu uspěl jen domácí útočník Josh Bailey.

Hokejisté Winnipegu slavili v prvním ze dvou soubojů NHL Global Series v Helsinkách výhru nad Floridou 4:2 a v dresu vítězů zazářila finská hvězda Patrik Laine. Dvacetiletý kanonýr se po pětizápasovém střeleckém půstu zaskvěl hattrickem. Odveta se hraje opět v Helsinkách v pátek od 19:00 SEČ.

"Ani si nedokážete představit, jaký je to pocit. Asi bych se cítil jinak, kdyby se mi první zápasy vydařily. Hrál jsem dost špatně. Dočkat se takové odměny je úžasné. Je skvělé být zpátky doma," řekl po utkání Laine.

V souboji dvou mladých finských osobností NHL tak byl smutnější třiadvacetiletý kapitán Panthers Aleksander Barkov, který si připsal jednu asistencí. "Jako tým jsme hráli dobře a vytvořili si hodně šancí. Musíme je začít proměňovat," uvedl Barkov. Strávit prohru musel i další finský útočník Juho Lammikko. Žádný český hokejista v těchto týmech nepůsobí.

První branky se fanoušci v Hartwall Areně, kam se kluby NHL vrátily po sedmi letech, dočkali 86 sekund před koncem úvodního dějství. Po první dorážce Bryana Littlea doklepl puk za překonaného Jamese Reimera Mathieu Perreault.

"Zamlouval se mi náš vstup do utkání. Prohrávat po první třetině bylo trochu nespravedlivé. Je to pouze o jediné věci - zužitkování šancí," prohlásil trenér Floridy Bob Boughner.

Panthers vyrovnali v 25. minutě při vyloučení Jacoba Trouby, kdy Barkov nabil Keithovi Yandlemu a ten trefil pravý horní roh branky Connora Hellebuycka. Jets vrátil vedení v 36. minutě v početní výhodě při trestu Alexe Petrovice Laine, který se trefil poprvé po pětizápasovém půstu. Za 160 sekund vyrovnal Jevgenij Dadonov.

Ve 44. minutě se v přesilovce pěti proti třem prosadil opět Laine, který z levého kruhu střelou bez přípravy proměnil přihrávku Blakea Wheelera. Při power play Floridy pak ještě Laine trefil z vlastního obranného pásma prázdnou branku a oslavil pátý hattrick v NHL. Dvojka draftu z roku 2016 si tak ve 13. duelu sezony vylepšila dosud chudou sbírku pěti bodů za tři góly a dvě asistence.

"Je na sebe velmi přísný. Snažíme se, aby zůstal sebevědomý. Na druhé straně je skvělé mít takovou vlastnost, když se na sebe podíváte do zrcadla a jste k sobě upřímní. Možná je na sebe až příliš tvrdý a myslí si, že hrál hůř, než tomu tak ve skutečnosti bylo. Takových hráčů, kteří chtějí být skvělí, si musíte vážit. On je jedním z nich," chválil Laineho Wheeler.

V této sezoně už se hrál jeden zápas základní části NHL v Evropě, v Göteborgu 6. října New Jersey porazilo Edmonton 5:2. Loni se kluby slavné ligy vrátily na Starý kontinent po šesti letech dvěma duely ve Stockholmu mezi Ottawou a Coloradem.

Po dvou utkáních v Helsinkách by se měla NHL vrátit do Evropy za rok. V předběžných úvahách je start sezony v Praze a v listopadu zápasy ve Stockholmu.

Statistika zápasu:

--------

Florida - Winnipeg 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Branky: 25. Yandle, 38. Dadonov - 36., 44. a 60. Laine, 19. Perreault. Střely na branku: 38:36. Diváci: 13.490. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. Byfuglien (oba Winnipeg), 3. Yandle (Florida).

Toronto - Dallas 1:2, NY Islanders - Pittsburgh 3:2 po sam. nájezdech, Montreal - Washington 6:4, Ottawa - Buffalo 4:2, Detroit - New Jersey 4:3, St. Louis - Vegas 5:3, Calgary - Colorado 6:5, Edmonton - Chicago 4:0, Anaheim - NY Rangers 2:3 po sam. nájezdech, Tampa Bay - Nashville 1:4, San Jose - Columbus 1:4 a Los Angeles - Philadelphia 2:5