Frolík po premiéře: Začátky mám pomalejší, budu pracovat pro tým

Hradec Králové - Nezářil, přesto si z prvního ostrého utkání po návratu do české extraligy odnesl pozitivní dojmy. Zkušený útočník Michael Frolík vyválčil s Libercem dva body z ledu posledního vítěze základní části Hradce Králové. "Můžeme být spokojení," pochvaloval si po utkání.

Frolík má v nohou přes devět stovek utkání v NHL, přirozeně se tak od něho v Liberci hodně očekává. Do české extraligy se ale vrátil poprvé od sezony 2012/13 a sám už dopředu varoval, že mu bude nějaký čas trvat, než se dostane do optimální formy. Soutěžní premiéra to potvrdila.

"Celkově mám začátky trochu pomalejší, tak už to s věkem chodí. V přípravě jsem cítil, že to je s každým zápasem lepší a lepší, na Kladně už to bylo dobré. V lize mi to zase bude chvilku trvat, ale fyzicky jsem se cítil dobře. Naše lajna měla pár příležitostí,“ hodnotil Frolík v rozhovoru s novináři.

Rozdíl mezi přípravnými duely a ostrou soutěží přece jen pociťoval. Zápas se totiž hrál v solidním tempu. "Všechno je rychlejší, v přípravě se přece jenom nehraje naostro. I atmosféra je daleko lepší. Teď už se všechno počítá a jsou to pro nás výborné body z venku," uznal po vítězství 2:1 v prodloužení.

Liberec byl v první třetině lepším týmem, od té chvíle se ale střelecky hledal. Když ve 46. minutě inkasoval z hole Filipa Pavlíka, už to pro Bílé Tygry vypadalo špatně. "Možná nám trochu docházely síly, byli jsme na patách a oni si za tím šli. Neměli jsme moc střel. Na střídačce jsme si říkali, že musíme všechno střílet na bránu. Až ke konci se to otočilo," pochvaloval si Frolík.

Svěřenci kouče Augusty totiž skvěle zvládli početní výhody. Tomáš Filippi dvě minuty před koncem vyrovnal a Uvis Janis Balinskis z další možnosti minutu po startu prodloužení rozhodl.

"Byl jsem rád, že jsme to nezabalili, pořád jsme makali dál. Na konci jsme se dostali na koně a výborně jsme sehráli přesilovky,“ kvitoval Frolík, který vyzdvihl i výkon brankáře Petra Kváči. "Potvrdil, proč se o něm říká, že je to jeden z top gólmanů ligy. Chytil obrovské šance a podržel nás, když jsme potřebovali," děkoval.

Kladenský odchovanec tuší, že ho extraliga bude bavit. "Teď se vyhrálo, což náladě pomůže. Snad prožijeme úspěšnou sezonu a s tím se potom svezou individuální výkony. Já se budu snažit pracovat pro tým, abych mu pomohl k vítězstvím," slíbil Frolík.