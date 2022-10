Frolík musel při návratu do Kladna s Libercem strávit prohru

Kladno - Útočník Michael Frolík musel při návratu na led svého mateřského Kladna strávit v dresu Liberce v utkání 15. kola extraligy porážku 2:3. Pro Bílé Tygry byla pátá v řadě, takže čtyřiatřicetiletému vítězi Stanleyova poháru z roku 2013 s Chicagem comeback domů hodně zhořkl.

"Byl jsem tady jednou už v přípravě, ale je to vždycky speciální. Dolehne tady na mě dětství a všechno, co jsem prožil v mládí. Budu na to vždycky rád vzpomínat. Hlavně na dorost a juniory, kdy jsme měli tým fakt dobrý, vyhrávalo se. Stadion je pořád hodně podobný. Ale teď pochopitelně mám v hlavě hlavně to, že jsme tady prohráli. Musíme se z toho rychle vyhrabat," řekl Frolík, jenž se po dlouholetém působení v NHL a sezoně ve švýcarském Lausanne vrátil do extraligy.

Na stadionu měl podporu rodiny a po utkání si promluvil i se sestrou kamaráda a bývalého brankáře Ondřeje Pavelce. "Pozdravili jsme se, příjemně jsme si popovídali. Byli se podívat i naši a moje děti, i když asi jenom na chvíli. To bylo moc fajn," podotkl Frolík, který na začátku sezony s Bílými Tygry na severu Čech porazil Rytíře 4:3 po samostatných nájezdech.

Dnes ale Liberec prohrál už popáté za sebou a při této sérii získal jen dva body. "Je to nepříjemné. Těžko něco říkat hned po zápase. Jsme trestaní za chyby, které uděláme. Sráží nás to dolů. Začátek jsme neměli špatný, po první třetině jsme vedli 2:1. Pak asi rozhodla druhá část, kdy to otočili, dostali jsme dva góly v oslabení. Takové zbytečné fauly v útočném pásmu," uvedl Frolík.

Duel nakonec rozhodl ve 29. minutě útočník Jakub Klepiš, který v minulé sezoně působil právě v Liberci. "To jsme trochu hráli hurá hokej při tom střídání, ujeli nám dva na jednoho, což se nesmí stávat v tak důležitých momentech zápasu. To rozhodlo. Pak jsme se snažili třetí třetinu zápas otočit, ale bohužel to nedopadlo," podotkl Frolík.

Věří, že Bílí Tygři co nejdříve ukončí sérii porážek, v neděli hostí doma Litvínov. "Ze zkušeností vím, že každý tým si během sezony projde menší nebo větší krizí. Teď záleží na nás, jak dlouho to bude trvat. Zápasy jdou rychle za sebou, takže se to nabaluje. Musíme se snažit co nejdříve to utnout. Teď budeme mít další šanci proti Litvínovu. Další těžký zápas. Oni bojují o všechno. Musíme se snažit to utnout co nejdřív a vyhrabat se z toho," dodal Frolík.