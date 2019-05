Frolík je rád za góly a body, ale hledí hlavně na týmový úspěch

Bratislava - Podruhé v kariéře vstřelil útočník Michael Frolík v dresu české reprezentace dvě branky v jednom utkání, zároveň zaznamenal tři body a opět se mu to povedlo na mistrovství světa v Bratislavě. V roce 2011 si vedl stejně rovněž v druhém utkání při výhře 6:0 proti Dánsku, dnes pomohl k vítězství nad Norskem 7:2.

Do šampionátu vstupoval útočník Calgary s pěti góly z 39 reprezentačních utkání na kontě a za dva zápasy na turnaji už stihl přidat další tři. "Samozřejmě je super, když můžete pomoct týmu gólem a nahrávkou. Zvedne vám to sebevědomí, je to větší zábava. Ale mám v hlavě hlavně týmový výkon a úspěch. Můžu být lepší, snažím se na sobě makat. Já jsem skromnější, takže na góly a statistiky moc nekoukám," řekl novinářům Frolík.

Je hlavně rád, že český tým vstoupil do turnaje výborně a v součtu s páteční výhrou nad Švédskem 5:2 je stoprocentní. "Ještě nás čeká hodně zápasů, ale začátek byl dobrý. Myslím, že nám to může pomoct na sebevědomí, které v hokeji dělá hrozně moc," podotkl majitel bronzových medailí z MS v letech 2011 a 2012, který před šesti lety získal také Stanleyův pohár s Chicagem.

"Musíme se snažit i nadále zlepšovat. Víme, že tam byly pořád nějaké chyby. Musíme to do příště odstranit a snažit se být každý zápas lepší a lepší. To nejtěžší nás teprve čeká," prohlásil Frolík.

Vylepšovat chce i spolupráci s kamarádem Jakubem Voráčkem, i když si na ledě dosud velmi dobře rozuměli. "Pořád nám to některá střídání trochu hapruje. Snažíme se hodně komunikovat, abychom byli na stejné stránce. Hokej je tu jiný, než jsme zvyklí z NHL," uvedl Frolík.

"Ale při přesilovce mi to tam výborně hodil, super nahrávka. Voras je takový, že chce hodně puk, takže se ho snažím hledat. A pak jít do brány. Zatím to jde, ale pořád to může být lepší," věří Frolík.

Získal cenu pro nejlepšího hráče českého týmu v utkání a převzal ji od Jaromíra Jágra, který zápas sledoval z hlediště. "Je to samozřejmě trošku speciální, když vám taková legenda může předat cenu. Měl jsem šanci ho potkat v Calgary a trošku ho poznat blíž. Říkal mi, že mě rád vidí a že nám přeje štěstí, ať makáme pořád dál," řekl Frolík.

Před osmi lety byli s Jágrem v týmu, který v Bratislavě získal bronz. "Nějaké vzpomínky tam samozřejmě jsou. Víme, co tady Jarda předvedl ve čtvrtfinále proti Američanům, ty tři góly. To v hlavě máte. Vzpomínky na ten šampionát jsou dobré. Atmosféra je super i letos, fanoušci jsou bomba a doufám, že nás poženou takhle dál," dodal.