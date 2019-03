New York - Útočník Michael Frolík přispěl v pátečním utkání NHL gólem a přihrávkou k výhře Calgary 5:1 nad New York Rangers. Vítězství podpořil 25 zákroky David Rittich. Branku vstřelili také Jakub Voráček a Radko Gudas, kteří ale prohráli s Philadelphií na ledě Toronta v přestřelce 6:7. Gólman Petr Mrázek si po šesti výhrách připsal porážku, Carolinou prohrála v Columbusu 0:3.

Frolík se stal druhou hvězdou, Rittich třetí. Lepší byl pouze Matthew Tkachuk, který měl prsty ve všech brankách Calgary a připsal si pět bodů za dvě branky a tři přihrávky. "Je to výjimečný hráč a dnes to opět dokázal," řekl Frolík, který tvoří s Tkachukem a Mikaelem Backlundem jednu formaci. "Nejsem nahrávačem ani střelcem. Snažím se číst hru a najít to nejlepší řešení. Mám také štěstí na spoluhráče, kteří umí ty akce dokončit," dodal Tkachuk.

Rittich nestačil jen na dělovku Neala Pionka, který vyrovnal ve 12. minutě na 1:1. Nerozhodný stav zlomil Tkachuk tečí střely Marka Giordana. U této branky asistoval i Frolík, který pak na začátku třetí třetiny zvýšil na 4:1. Kladenskému odchovanci stačilo po krásné přihrávce Tkachuka jen zvednout puk z předbrankového prostoru nad ležícího gólmana Alexandara Georgijeva.

Tkachuk v 50. minutě upravil skóre na 5:1 a měl dost času, aby navázal na spoluhráče Johnnyho Gaudreaua, který minule vstřelil hattrick a na další tři góly přihrál. "Nesoutěžíme mezi sebou," smál se Tkachuk. "Ačkoliv Backs a Fro se snažili, abych ho ještě vyrovnal. Měl jsem tam ještě jednu šanci, ale nevyšlo to," dodal.

Frolíkova řada zazářila tento týden už podruhé. Proti Vegas nasbírala 11 bodů včetně čtyř přihrávek českého útočníka. V následujícím zápase proti New Jersey vynikl Gaudreau a jako první hráč od roku 2013 v NHL zaznamenal v utkání šest bodů. "Je dobré vědět, že když to jedné lajně nepadá, tak to na sebe vezme druhá. Dnes to byla ta naše. Ale i kdyby se takhle prosazovala jakákoli řada našeho týmu, byl bych šťastný," řekl Frolík.

Calgary se posunulo po výhře opět do čela Západní konference o bod před San Jose. Do konce základní části schází oběma týmům odehrát jedenáct zápasů. "Je hezké, že jsme zase první. Situace je na Západě vyrovnaná, bude to pravděpodobně boj až do konce. My se chceme soustředit vždy na nejbližší zápas a uvidíme, jak to dopadne," podotkl Frolík.

Voráček, který si v minulých dvou zápasech odpykal trest za faul, otevřel skóre. Kladenský odchovanec se prosadil ranou z levého kruhu po vyhraném vhazování. Z podobné akce zvýšil Gudas na 4:2. Poté co se k němu dostal puk po buly, uspěl střelou zápěstím zpoza levého kruhu. Český obránce se trefil poprvé po téměř třech měsících a potřetí v sezoně.

Philadelphia vedla ve 34. minutě dokonce 5:2, ale Toronto pěti góly výsledek otočilo. "Nemůžeme takhle pustit nohu z plynu," zlobil se Gudas. "Nehráli jsme dost vyzrále, abychom uzpůsobili naši hru průběžnému stavu a vývoji zápasu. Měli jsme lépe nakládat s pukem a nepouštět je do tolika příležitostí. Tím jsme jim dali šanci, aby se vrátili do zápasu," vysvětlil.

Na obratu se podíleli zejména dvougóloví střelci Jake Muzzin a Auston Matthews. "Šílený zápas. Ukázali jsme odolnost," konstatoval Matthews. V závěru ještě zápas zdramatizoval třetím gólem v utkání James van Riemsdyk. K hattricku mu pomohl i Gudas, který si připsal asistenci u jeho první branky. Van Riemsdyk tečoval u gólu na 2:1 střelu českého obránce od modré čáry.

Mrázek vychytal v minulém utkání nulu, ale v Columbusu o čisté konto rychle přišel. Český gólman inkasoval obě branky v úvodních šesti minutách. Nejdříve ho překonal obránce Adam McQuaid střelou od modré čáry, při níž měl Mrázek zakrytý výhled. U druhé branky zamířil přesně do horního růžku po vyhraném vhazování David Savard. Třetí gól přidali domácí v závěru při power play do prázdné branky.

Carolině byla málo platná střelecká aktivita 46:20, nepřekonatelnou překážkou byl gólman Sergej Bobrovskij. "Je to frustrující, ale i takový je hokej," řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour. "Hráli jsme solidně, na ledě jsme nechali všechno. Doufali jsme v lepší výsledek, ale i tohle se stává. Známe to. Také jsme několikrát vyhráli díky vynikajícím výkonům našich gólmanů," dodal.

Výborný výkon předvedl i Marc-Andre Fleury, který zastavil čtyřicet střel Dallasu a dovedl Vegas k výhře 2:1. V sestavě vítězů se podruhé v březnu objevil Tomáš Nosek. Naopak v obraně Dallasu scházel Roman Polák.

Toronto - Philadelphia 7:6 (1:1, 3:4, 3:1)

Branky: 37. a 39. Muzzin, 55. a 58. Matthews, 18. Marleau, 30. Hyman, 43. Marinčin - 22., 29. a 59. J. van Riemsdyk (na první Gudas), 13. Voráček, 33. Gudas, 34. Gostisbehere. Střely na branku: 51:29. Diváci: 19.290. Hvězdy zápasu: 1. Matthews (Toronto), 2. J. van Riemsdyk (Philadelphia), 3. Muzzin (Toronto).

Columbus - Carolina 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky: 4. McQuaid, 6. D. Savard, 58. J. Anderson. Střely na branku: 20:46. Brankář Petr Mrázek odchytal za Carolinu 59:20 minuty, inkasoval dvě branky z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 89,47 procenta. Diváci: 18.832. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. McQuaid, 3. J. Anderson (všichni Columbus).

Dallas - Vegas 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky: 5. Hintz - 1. Pacioretty, 43. Reaves. Střely na branku: 41:37. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Fleury (Vegas), 2. Chudobin (Dallas), 3. Reaves (Vegas).

Colorado - Anaheim 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Branky: 7. MacKinnon, 19. Rantanen, 49. Andrighetto - 27. a 60. Perry, 28. Getzlaf, 34. Sprong, 60. H. Lindholm. Střely na branku: 44:37. Diváci: 18.025. Hvězdy zápasu: 1. Getzlaf (Anaheim), 2. MacKinnon (Colorado), 3. Sprong (Anaheim).

Calgary - NY Rangers 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky: 23. a 50. M. Tkachuk (na první Frolík), 10. J. Gaudreau, 25. Hathaway, 46. Frolík - 12. Pionk. Střely na branku: 32:25. Brankář David Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval jeden gól z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 96 procenta. Diváci: 18.956. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. Frolík, 3. Rittich (všichni Calgary).

Vancouver - New Jersey 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 24. Pettersson, 42. Pearson - 46. Rooney, 54. Noesen, rozhodující sam. nájezd Severson. Střely na branku: 27:33. Diváci: 17.552. Hvězdy zápasu: 1. Pettersson (Vancouver), 2. Noesen (New Jersey), 3. Markström (Vancouver).



Východní konference,

Atlantická divize:

1. x-Tampa Bay 71 54 4 13 277:187 112 2. Boston 71 42 9 20 214:184 93 3. Toronto 71 43 5 23 257:210 91 4. Montreal 71 37 7 27 212:210 81 5. Florida 70 31 12 27 228:236 74 6. Buffalo 70 30 9 31 194:226 69 7. Detroit 71 24 10 37 193:246 58 8. Ottawa 71 24 6 41 207:261 54

Metropolitní divize:

1. Washington 71 42 7 22 245:219 91 2. NY Islanders 70 41 7 22 202:169 89 3. Pittsburgh 71 39 9 23 247:213 87 4. Carolina 70 38 7 25 208:194 83 5. Columbus 71 40 3 28 219:208 83 6. Philadelphia 71 34 8 29 220:240 76 7. NY Rangers 71 28 13 30 200:236 69 8. New Jersey 72 27 9 36 204:246 63

Západní konference,

Centrální divize:

1. Winnipeg 70 41 4 25 241:210 86 2. Nashville 72 40 5 27 215:193 85 3. St. Louis 70 36 7 27 199:193 79 4. Dallas 71 37 5 29 179:175 79 5. Minnesota 71 33 8 30 192:209 74 6. Colorado 71 30 12 29 226:223 72 7. Chicago 70 31 9 30 239:260 71

Pacifická divize:

1. Calgary 71 44 7 20 255:204 95 2. San Jose 71 43 8 20 256:218 94 3. Vegas 71 39 5 27 214:197 83 4. Arizona 71 36 5 30 193:197 77 5. Edmonton 70 31 7 32 198:229 69 6. Vancouver 71 29 10 32 193:221 68 7. Anaheim 73 29 9 35 170:225 67 8. Los Angeles 70 25 8 37 165:223 58

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 71 115 (35+80) 2. McDavid (Edmonton) 66 100 (34+66) 3. P. Kane (Chicago) 69 99 (41+58) 4. Crosby (Pittsburgh) 68 92 (33+59) 5. J. Gaudreau (Calgary) 71 91 (34+57) 6. Draisaitl (Edmonton) 70 89 (42+47) 7. MacKinnon (Colorado) 71 89 (36+53) 8. Rantanen (Colorado) 71 87 (31+56) 9. Point (Tampa Bay) 69 86 (38+48) 10. Wheeler (Winnipeg) 70 86 (20+66) 38. Pastrňák (Boston) 56 66 (31+35) 47. Hertl (San Jose) 66 63 (31+32) 53. Voráček (Philadelphia) 67 62 (19+43) 54. Krejčí (Boston) 71 62 (19+43) 117. Vrána (Washington) 71 43 (21+22)

Střelci:

1. Ovečkin (Washington) 46 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 42, 3. P. Kane (Chicago) 41, 4. Tavares (Toronto) 39, 5. Atkinson (Columbus), Point (Tampa Bay), DeBrincat (Chicago) všichni 38, 8. Pavelski (San Jose) 37, 9. Skinner (Buffalo), Guentzel (Pittsburgh), MacKinnon (Colorado) všichni 36, ...22. Pastrňák (Boston), Hertl (San Jose) oba 31, 77. Vrána (Washington) 21, 93. Voráček (Philadelphia), Krejčí (Boston) oba 19.