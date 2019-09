Frodl po druhé nule doufá, že už nebude dostávat šišky

Karlovy Vary - Druhou nulou v pátém utkání v sezoně si gólman hokejistů Plzně Dominik Frodl vylepšil náladu poté, co z ostatních tří zápasů inkasoval celkem 17 branek. Třiadvacetiletý slávistický odchovanec přispěl 28 zákroky k vítězství v západočeském derby v Karlových Varech 3:0.

"Cítím se výborně. Vyhráli jsme, což je to nejdůležitější. Doufám, že mi ta nula zase pomůže. To už jsem si ale myslel po Litvínově a pak jsem dostal zase šišku. Snad se to už otočí," řekl Frodl.

Po porážce v úvodním kole extraligy na ledě Sparty 6:7 v prodloužení udržel doma díky pouhým 12 zásahům nulu proti Litvínovu při výhře 2:0. Potom ale inkasoval šestkrát při prohře 5:6 v Hradci Králové a následovalo domácí vítězství 5:4 nad Zlínem.

Frodl byl rád, že Plzeň na třetí pokus venku poprvé v sezoně vyhrála. "Hlavní jsou tři body. Odehráli jsme to perfektně dozadu. Nerad mluvím o nějakém štěstí nebo smůle, ale teď můžu konečně říct, že mě něco trefilo, když jsem neviděl. Kluci toho dost zblokovali, je to týmová nula a týmové vítězství," uvedl Frodl.

"Vary to hrály docela dost do brány. Bylo tam plno takových závarů. Dojížděli to tam a snažili se to dotlačit z předbrankového prostoru," doplnil Frodl.

V minulé sezoně, v které v extralize debutoval, se mohl pochlubit v základní části nejnižším průměrem 1,89 obdržené branky a s úspěšností 92,85 procenta byl druhý za Patrikem Bartošákem z Vítkovic. "Věřím, že teď už mi pán Bůh dá a bude to aspoň tak jako loni. Není nic příjemného, když brankář dostává takové šišky," podotkl.

Atmosféru v derby si užil. "Našim fanouškům patří velký dík. Šel jsem na led a viděl jsem tady modrou půlku hlediště. To je neskutečné, bylo to stejné už loni. Ještě když jsme tu vyhráli, tak si to mohli pořádně užít," ocenil plzeňské příznivce.

Hned v neděli Plzeň nastoupí doma proti Mladé Boleslavi. "Asi to trochu náročnější bude. Všichni tady ale už hráli play off, jsme na to zvyklí. Musíme to zvládnout a doma zase vyhrát," dodal Frodl.