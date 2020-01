Frodl maximální vytížení zvládá, s šestou nulou kraluje extralize

Plzeň - Hokejový brankář Dominik Frodl se bezchybným výkonem podepsal pod výhru Plzně nad Pardubicemi 5:0. Proti poslednímu celku soutěže si třiadvacetiletý gólman připsal 21 zákroků a udržel šesté čisté konto v sezoně. Víc nul nikdo v soutěži nemá.

"Bylo to podobné jako v pátek na Kladně, zákroků nebylo tolik. Občas se tam dostali a trochu jsem se rozhýbal. I když třeba v první třetině měly Pardubice jen tři střely. Nebylo to dnes ale tak, že bych úplně vychladl," řekl Frodl, jenž za poslední dvě utkání inkasoval jen jednou.

Plzeňská jednička přiznala, že na nulu už v průběhu třetí třetiny trochu myslela. "Jsem rád, že jsme ten gól nedostali. Za stavu 5:0 už nad tím gólman začne přemýšlet. Říkal jsem si, že pět gólů už Pardubice nedají. Kluci mi k nule hodně pomohli, ale na konci to ještě zdramatizovali dvěma fauly. Ale zas to dobře odbránili a zblokovali tam nějaké střely. Takže super," pochvaloval si Frodl.

V boji o extraligového lídra z pohledu udržených čistých kont Frodl na dálku bojuje s Markem Mazancem z Hradce Králové, který dnes udržel pátou nulu. "Je to hezké. Gratuluji mu a přeji mu to. Je dobré, že se mu daří. Oba jsme měli hrozný začátek sezony. Napadaly nám tam několikrát hrozné příděly. Ale samozřejmě chci mít na konci víc nul než on," pousmál se Frodl.

Odchovanec pražské Slavie přišel do Plzně před začátkem minulé sezony, už ale za Západočechy stihl odchytat sto soutěžních zápasů. "Je to nepředstavitelné číslo. Je tu za mnou sezona a půl. Věci se seběhly rychle a od nějaké doby chytám všechno," řekl Frodl k jubileu, které si připsal v pátek na ledě Kladna. Při dlouhodobém zranění kolegy Jaroslava Pavelky nastoupil do všech zápasů Plzně v extralize. "Od začátku sezony chytám všechno a jdu do zápasu s tím, že chci vyhrát. Je to náročné, ale všichni to mají stejné," uvedl Frodl, jenž se do plzeňské branky opět postaví v úterý v souboji proti Liberci.

Na konfrontaci s aktuálním lídrem soutěže se těší. "Je to něco jiného, než když má člověk pár zákroků a stojím tam. Bude to kvalitnější soupeř než jsme měli poslední dva zápasy. My jsme doma silní a daří se nám spíš proti silným týmům, které chtějí hrát hokej. Myslím si, že to bude s Libercem pěkný hokej," uvedl Frodl.

Těší se i na souboj s Dominikem Hrachovinou, jemuž se v Liberci také daří. Severočeši s ním v brance vyhráli 15 ze 17 zápasů. "To mluví za vše. Je to gólman nároďáku, který přišel z KHL, převyšuje zbytek extraligy. Doufám, že ho pořádně prověříme a ve vzájemném duelu vyhrajeme," přál si Frodl.