Frk přispěl asistencí k výhře Los Angeles nad Coloradem 3:1

New York - Český hokejový útočník Martin Frk pomohl jednou asistencí k vítězství Los Angeles nad Coloradem 3:1 a připsal si sedmý bod v 16. utkání v této sezoně NHL. Kings jsou ale i přes šesté vítězství v řadě stále poslední v Západní konferenci. V brance poražených Avalanche se při zranění Philippa Grubauera opět představil Pavel Francouz, jeho 32 zásahů ale k bodovému zisku nevedlo.

Colorado se po sedmizápasové vítězné sérii potýká s poklesem formy a prohrálo třetí z posledních čtyř utkání. V Západní konferenci ale stále drží druhou pozici o dva body za St Louis.

Francouz nastoupil k druhému utkání ve dvou dnech, ale na rozdíl od nedělní výhry v San Jose 4:3 tentokrát k úspěchu nepřispěl. Colorado prohrálo teprve druhé z posledních dvanácti venkovních utkání.

Colorado ve druhé třetině přišlo kvůli zranění v dolní části těla o elitního centra Nathana MacKinnona. Trenér Avalanche Jared Bednar neměl po zápase bližší informace o zdravotním stavu čtvrtého nejproduktivnějšího hráče soutěže. "Začal jsem se strachovat hned poté, co musel opustit hru. Jediné, co nyní vím, je, že kvůli zranění nemohl pokračovat v zápase, a i to je v naší situaci znepokojivé."

Frk si připsal asistenci u vítězného gólu Mikeyho Andersona. Dvacetiletý obránce si díky šťastné trefě připsal první bod v kariéře v NHL. "Je fajn vidět tu radost, když někdo vstřelí svůj první gól v soutěži, pohltí to celou lavičku. Mám pocit, že poté, co se trefil Mikey, vstřelili gól už všichni hráči v týmu," řekl trenér Kings Todd McLellan.

Washington podlehl Buffalu 2:3 po samostatných nájezdech, ale díky jednomu získanému budu se osamostatnil v čele Metropolitní divize o bod před Philadelphií. Domácí Buffalo vedlo po dvou třetinách 2:0, Capitals ale zásluhou Alexandra Ovečkina a Dmitriho Orlova vyrovnali. Rozhodující nájezd proměnil v sedmé sérii německý útočník s českými kořeny Dominik Kahun.

"V této fázi soutěže bychom se měli začít zlepšovat, ale my zůstáváme stále průměrní. Dnes jsme sice získali bod, ale herní zlepšení stále nepřišlo. Musíme najít způsob, jak co nejlépe využít posledních několik zápasů základní části ke zlepšení hry," stěžoval si brankář Capitals Braden Holtby.

Ovečkin se díky vstřelenému gólu opět dotáhl na Davida Pastrňáka v čele tabulky střelců. Oba mají na kontě 48 branek. Čtyřiatřicetiletý ruský útočník vstřelil 706. gól v NHL a v historických tabulkách ztrácí dvě branky na sedmého Mikea Gartnera.

V souboji třetího a čtvrtého celku Západní konference udolalo Vegas Edmonton. Golden Knights si díky výhře 3:2 v prodloužení upevnili vedení v Pacifické divizi s tříbodovým náskokem právě na Edmonton.

Utkání rozhodl v čase 62:13 Shea Theodore. Čtyřiadvacetiletý obránce navázal na vítěznou trefu z utkání proti Calgary a po Johnu Carlsonovi se stal druhým bekem v sezoně, který vstřelil vítěznou branku ve dvou po sobě jdoucích zápasech.

Alespoň bod Edmontonu vychytal finský brankář Mikko Koskinen, který kryl 45 střel. "V posledních zápasech získáváme body hlavně díky našim gólmanům, ale nemůžeme očekávat, že v každém zápase pochytají čtyřicet nebo padesát střel. Poslední dobou nám vázne hra, dříve jsme útočili i bránili kompaktně v pěti lidech, nyní čekáme, co udělá náš spoluhráč, a až poté reagujeme," popsal problémy ve hře Oilers střelec první branky Alex Chiasson.

V dresu Edmontonu kvůli nemoci nenastoupil druhý nejproduktivnější hráč soutěže Connor McDavid. Suverénní lídr bodování Leon Draisaitl se podruhé za sebou neprosadil.

Lídr Západní konference St. Louis podlehlo na domácím ledě Floridě 1:2 a prohrálo podruhé z posledních tří utkání. O výhře Panthers rozhodl ve 45. minutě kanadský útočník Brett Conolly.

Winnipeg otočil zápas s Arizonou, zvítězil 4:2 a připsal si třetí výhru v řadě. V tabulce Západní konference drží Jets postupovou sedmou příčku. Na devátý Vancouver mají náskok dvou bodů.

Výsledky NHL:

Buffalo - Washington 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)

Branky: 5. Olofsson, 21. Eichel, rozhodující sam. nájezd Kahun - 44. Ovečkin, 54. Orlov. Střely na branku: 26:35. Diváci: 16.539. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Dahlin (oba Buffalo), 3.Ovečkin (Washington).

Edmonton - Vegas 2:3 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 9. Chiasson, 47. Nugent-Hopkins - 17. N. Roy, 52. Marchessault, 63. Theodore. Střely na branku: 24:48. Diváci: 17.327. Hvězdy zápasu: 1. Koskinen, 2. Nugent-Hopkins (oba Edmonton), 3. Theodore (Vegas).

Winnipeg - Arizona 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Branky: 23. Ehlers, 38. Poolman, 52. Eakin, 60. Scheifele - 16. a 20. Schmaltz. Střely na branku: 34:38. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Eakin, 3. Poolman (všichni Winnipeg).

St. Louis - Florida 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky: 32. Parayko - 37. Hoffman, 45. Connolly. Střely na branku: 27:34. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Connolly, 2. Hoffman (oba Florida), 3. R. Thomas (St. Louis).

Los Angeles - Colorado 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky: 15. Wagner, 16. M. Anderson (Frk), 55. Iafallo - 43. Bellemare. Střely na branku: 35:22. Diváci: 15.011. Pavel Francouz odchytal za Colorado 58:39 minuty, inkasoval tři branky z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 91,43 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. M. Anderson, 3. Doughty (všichni Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 69 43 12 14 225:174 98 2. Tampa Bay 69 43 6 20 244:193 92 3. Toronto 69 35 9 25 236:226 79 4. Florida 69 35 8 26 231:228 78 5. Montreal 70 31 9 30 210:217 71 6. Buffalo 69 30 8 31 195:217 68 7. Ottawa 69 25 12 32 187:235 62 8. Detroit 70 17 5 48 143:262 39

Metropolitní divize:

1. Washington 69 41 8 20 240:215 90 2. Philadelphia 68 41 7 20 232:194 89 3. Pittsburgh 68 39 6 23 219:194 84 4. Columbus 70 33 15 22 180:187 81 5. Carolina 67 37 5 25 217:191 79 6. NY Islanders 67 35 9 23 188:188 79 7. NY Rangers 68 36 4 28 228:217 76 8. New Jersey 68 28 12 28 187:225 68

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 70 41 10 19 221:191 92 2. Colorado 69 41 8 20 234:189 90 3. Dallas 68 37 8 23 178:173 82 4. Winnipeg 70 36 6 28 212:201 78 5. Minnesota 69 35 7 27 220:220 77 6. Nashville 68 34 8 26 211:215 76 7. Chicago 69 31 8 30 206:216 70

Pacifická divize:

1. Vegas 71 39 8 24 227:211 86 2. Edmonton 70 37 9 24 223:213 83 3. Calgary 70 36 7 27 210:215 79 4. Vancouver 68 35 6 27 223:213 76 5. Arizona 70 33 8 29 195:187 74 6. Anaheim 69 28 9 32 180:220 65 7. San Jose 69 29 5 35 180:220 63 8. Los Angeles 69 28 6 35 175:210 62