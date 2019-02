Detroit - Český hokejový útočník Martin Frk míří z Detroitu na farmu do Grand Rapids do nižší AHL. Red Wings předtím museli ve středu pětadvacetiletého odchovance Karlových Varů zařadit na listinu volných hráčů, odkud si jej jiný klub NHL nevybral.

Frk má s Detroitem uzavřený jednocestný roční kontrakt s příjmem 1,05 milionu dolarů a bude tak brát stejnou částku i při působení v dresu Griffins. Z dosavadních 57 zápasů Detroitu v sezoně se dostal do hry jen v 25 a připsal si v nich pět bodů za gól a čtyři asistence.

"Já chci hlavně hrát. Tato sezona pro mě byla zatím děsná. Já si chci užívat hokej a nechci sedět na tribuně. Trvalo to hodně dlouho a těším se, že budu hrát," řekl Frk klubovému webu Red Wings. "Je to skvělý člověk a pracuje v tréninku extrémně tvrdě. Rozhodovali jsme se ale zápas od zápasu a v sestavě často chyběl," uvedl kouč Detroitu Jeff Blashill.

Frka přibrzdilo před sezonou v kempu zranění. "Kluci hráli v přípravě dobře. Když jste mimo, nahradí vás někdo jiný, a když hraje dobře, skončí to takto. Beru to tak, jak to je. Snažím se být každý den připravený na svou příležitost. Když ji dostanu, snažím se předvést to nejlepší, co umím," prohlásil Frk.

Detroit draftoval Frka v roce 2012 v druhém kole na 49. pozici, ale NHL si český útočník zahrál v jeho dresu až v minulé sezoně. V 68 utkáních si připsal 25 bodů za 11 branek a 14 asistencí. Na kontě měl už předtím dva starty v NHL za Carolinu ze sezony 2016/17.

Hurricanes jej získali v říjnu 2016 z listiny volných hráčů, kam Detroit zařadil Frka při pokusu poslat jej na farmu do Grand Rapids. Po měsíci se stejným způsobem vrátil k Red Wings, protože jej na tzv. waiver list zařadila i Carolina. Celkem má Frk v NHL na kontě 95 startů a 30 bodů za 12 gólů a 18 přihrávek.