Fréza prorážela bariéry sněhu na cestě na Luční boudu v Krkonoších

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Fréza technických služeb města Pec pod Sněžkou dnes prorážela masu sněhu v traverzu mezi Výrovkou a kaplí Památník obětem hor v Krkonoších. Cílem je zprovoznit zásobovací horskou cestu na hřebenovou Luční boudu. ČTK to řekl řidič sněžné frézy Tadeáš Hlinka. Na odklízení sněhu dnes v úseku pracovala také rolba z Luční boudy. Během dne tam byla proměnlivá oblačnost, silný vítr a pocitová teplota kolem nuly.

"Dnes ráno jsme začali, je to bez problémů. Rolba to přede mnou rozhrnuje, když je tvrdší sníh nebo větší vrstva, tak to hrne na mě a já to odfrézuju. Pracujeme současně," řekl ve 13:30 Hlinka. Předpokládá, že ve čtvrtek bude ze silnice odstraněn sníh na ledovou vrstvu. "Bude pak záležet na počasí, kdy ledová vrstva odtaje," řekl.

V traverzu mezi Výrovkou a kaplí mocnost sněhové vrstvy podle něj dnes dosahovala čtyř až šesti metrů. "Taková vrstva sněhu je po celé délce traverzu, což v předchozím letech nebylo. V minulých letech byl úsek s nafoukaným sněhem o mocnosti třeba pěti šesti metrů, pak byly dva metry a podobně. Letos je také poprvé po dlouhé době, kdy na začátku frézování sněžilo," řekl Hlinka.

Sněhové bariéry na Luční boudu se prorážejí každoročně na jaře před nástupem letní turistické sezony. Loni se podařilo prorazit cestu na Luční boudu o něco dříve, a to koncem dubna.

Cesta z Pece pod Sněžkou na Luční boudu měří okolo sedmi kilometrů a její zprovoznění na turistickou sezonu je důležité i z hlediska ochrany přírody. Díky vyčištěné cestě turisté nemusí hledat jiné trasy, na nichž by mohli poškodit vzácnou krkonošskou přírodu. Na cestu je vjezd bez povolenky Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) zakázán.

Končící zimní sezona byla v Krkonoších v porovnání s předchozími na sníh bohatší. Díky chladnějšímu jaru je na hřebenech stále poměrně dost sněhu. Podle Horské služby Krkonoše leží na hřebenech 70 až 110 centimetrů sněhu, přičemž na jižních svazích zůstává jen ve žlabech, závětrných místech a odtrhových zónách. Souvislá vrstva sněhu je na severních svazích. V lavinových katastrech platí nadále první stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice.

Nedaleko od traverzu, kde dnes pracovala technika na odklízení sněhu, je sněhové pole známé jako Mapa republiky. Je na úbočí Studniční hory. Minulý týden tam pracovníci Správy KRNAP naměřili maximum 9,6 metru, podle nich jde o mírně podprůměrnou hodnotu. Zatím absolutní maximum sněhové pokrývky sněhového pole, které se na jaře vyrýsuje do tvaru prvorepublikového Československa s Podkarpatskou Rusí, bylo 15,7 metru v roce 2000.