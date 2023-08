Fremr nemá jasnou podporu, šéf klubu ODS hovoří o nejasnostech v argumentaci

Praha - Soudce Robert Fremr nemá před dnešním hlasováním horní parlamentní komory o nominacích k Ústavnímu soudu jednoznačnou podporu. O nejasnostech v jeho výpovědích týkajících se kauzy z doby před rokem 1989 mluvil na tiskové konferenci předseda nejsilnějšího klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Odmítl se vyjádřit k většinovému názoru klubu s tím, že hlasování bude tajné. Pro šéfa druhé nejpočetnější frakce Starostů Jana Sobotky bylo Fremrovo vysvětlení dostatečné. Podobně se vyjádřili i zástupci klubu ANO a SOCDEM.

Podporou někdejšího soudce Mezinárodního trestního soudu Fremra v posledních dnech otřásly informace o rozsudcích v takzvané kauze Olšanské hřbitovy z roku 1988, kde se na obžalobě podílela komunistická tajná policie. Fremr odmítl, že by o tom věděl a že by rozhodoval vědomě a účelově na pokyn StB. Senátorům kauzu popsal osobně i v dopise. Nytrovi vadí, že senátní výbory nominace projednaly už před delším časem, do rozhodnutí tak nezahrnuly informace, které zazněly v posledních dnech. "Působí to zmatek ve veřejnosti," konstatoval. Klub ODS a TOP 09 je s 36 senátory nejpočetnější frakcí v horní parlamentní komoře.

Sobotka novinářům řekl, že osobně uvěřil Fremrově argumentaci a rád by podpořil jeho kandidaturu. Hlasovat bude i pro další dvě kandidátky. Klub má 18 členů. "Volba je tajná a my jsme se nedomlouvali na společném postupu," uvedl na dotaz, jak se k návrhu postaví klub jako celek. Několik senátorů klubu se podle něj na plénu vyjádří, že by byl někdo proti, nezaznamenal. "Je tam několik nepřesností, které každá strana přijímá jinak," uvedl k argumentům týkajícím se kauzy.

Pro senátní klub ANO a SOCDEM je Fremr vhodným kandidátem, řekl na tiskové konferenci předseda šestičlenného klubu Miroslav Adámek. Uvedl, že Fremr rozeslal všem senátorům dopis, kde vysvětlil situaci, která kolem něj vznikla, a navíc vše vysvětlil i klubu. „Pro nás to bylo dostačující vysvětlení,“ konstatoval Adámek. „Nemyslím si, že tam byl zapojen do nějakého spiknutí nebo byl v područí složek StB,“ podotkl. Jeho klub většinově podpoří všechny tři kandidáty.

Nominaci soudců Roberta Fremra a Veroniky Křesťanové, stejně jako profesorky občanského práva Kateřiny Ronovské, doporučily oba senátní výbory, které se nominacemi zabývaly.