Frekvence 1: Babiš podstoupil plánovanou operaci, několik dní si poleží

Praha - Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) dnes podstoupil plánovanou operaci. Rádiu Frekvence 1 napsal, že je v pořádku a několik dní si poleží. Neupřesnil, která nemocnice zákrok provedla. V úterý Babiš uvedl, že operace nesouvisí s jeho nedávnou hospitalizací v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) kvůli krátké ztrátě vědomí a částečné neprůchodnosti střev.

"Jsem v pořádku, pár dní teď budu ležet," oznámil rádiu Babiš. Svůj pracovní program podle stanice zrušil minimálně do poloviny příštího týdne. "To, co podstoupím, nemá s IKEM nic společného, tam ale budu nadále chodit na vyšetření," prohlásil Babiš na Frekvenci 1 den před operací.

Babiše 11. března převezla sanitka do IKEM poté, co se mu po jídle udělalo špatně, nakrátko ztratil vědomí a kolegové mu museli poskytnout první pomoc. Zmínil tehdy, že měl také částečnou střevní neprůchodnost, která může mít víc důvodů. Po týdnu ho lékaři propustili s tím, že musí absolvovat další vyšetření.