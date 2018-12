Beaver Creek (USA) - Max Franz vyhrál zkrácený superobří slalom v Beaver Creeku a po druhém triumfu v sezoně vede hodnocení Světového poháru. Navíc se mu podařilo prodloužit kralování rakouských lyžařů v tomto americkém středisku v super-G.

Rakušané totiž ovládli posledních pět závodů v této disciplíně v Beaver Creeku včetně mistrovství světa v roce 2015. Další dvě místa jsou shodná jako v pátečním sjezdu: stříbro získal opět Švýcar Mauro Caviezel a bronz Nor Aksel Lund Svindal. O třetí místo se Svindal nicméně tentokrát podělil hned se dvěma soupeři: krajanem Aleksanderem Aamodtem Kildem a Italem Dominikem Parisem.

Závod byl zkrácen kvůli špatnému počasí. Kvůli sněžení a větru byl také o hodinu odložen start. Nejrychlejší lyžaři na trati strávili jen 62 sekund, Franz druhého Caviezela porazil o 33 setin.

Jako předposlední s číslem 72 vyrazí do závodu Filip Forejtek. Program v Beaver Creeku v neděli uzavře obří slalom.

Výsledky:

Muži - superobří slalom:

1. Franz (Rak.) 1:01,91, 2. Caviezel (Švýc.) -0,33, 3. Kilde, Svindal (oba Nor.) a Paris (It.) všichni -0,41, 6. Krenn -0,46, 7. Kriechmayr -0,58, 8. Mayer (všichni Rak.) -0,61, 9. Kosi (Slovin.) -0,67, 10. Jansrud (Nor.) -0,68, ...Forejtek (ČR) diskvalifikován.

Průběžné pořadí super-G (po 2 z 8 závodů): 1. Caviezel 140, 2. Jansrud 126, 3. Franz 118, 4. Kriechmayr 116, 5. Svindal 105, 6. Kilde 82.

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 41 závodů): 1. Franz 238, 2. Caviezel 227, 3. Kriechmayr 211, 4. Svindal 197, 5. Feuz 178, 6. Jansrud 160.