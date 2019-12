Franta na ME do finále na 50 metrů znak nepostoupil

Glasgow - Jediný český reprezentant v dnešním finálovém programu na mistrovství Evropy v krátkém bazénu Tomáš Franta skončil v semifinále závodu na 50 metrů znak. Časem 23,83 zůstal v Glasgow tři setiny za vlastním českým rekordem z dopolední rozplavby a obsadil patnáctou příčku.

Za Frantou se v semifinále umístil jen Ital Lorenzo Mora, který byl diskvalifikován. Potvrdil se předpoklad českého reprezentanta, že pro postup do finále by bylo potřeba výrazně zrychlit. Bělorus Viktar Staselovič, který proklouzl do finále z osmého místa, měl čas 23,42. Vítěz semifinále Kliment Kolesnikov z Ruska dohmátl za rovných 23 sekund.

Česká výprava si v Glasgow připsala šest finálových účastí, dvakrát tolik než před dvěma lety v Kodani. Nejlepšími českými výsledky byla čtyři pátá místa, o která se postaraly Simona Kubová na všech znakařských distancích a Barbora Seemanová na 200 metrů volný způsob.