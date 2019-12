Franta je na ME v rekordu v semifinále, Seemanová doplavala 13.

Glasgow - Znakař Tomáš Franta i při třetím startu na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Glasgow vylepšil český rekord. Po úspěších na dvoustovce a stovce posunul vlastní maximum i na sprinterské padesátce. Nový rekordní čas 23,80 mu vynesl třinácté místo v rozplavbách a postup do podvečerního semifinále. Ve finálovém programu se naopak nepředstaví Barbora Seemanová, které třinácté místo na 400 metrů volný způsob na postup do elitní osmičky nestačilo.

Jednadvacetiletý Franta v závěrečné rozplavbě o devět setin vylepšil dva roky staré maximum z Plzně a dohmátl čtvrtý. "Ale bych asi spokojenější, kdyby to bylo o víc než jen o těch pár setinek. Kdyby to bylo o desetiny, tak by to bylo daleko lepší," řekl.

K postupu potřeboval rekordní čas, jinak by skončil pod čarou. "Vůbec jsem si nebyl jistý, jestli tam proklouznu, protože v call roomu nemáme možnost sledovat výsledky. Čekal jsem a jsem mile překvapen," doplnil.

Devatenáctiletá Seemanová, která byla v sobotu pátá na dvoustovce, na další finále v Glasgow nedosáhla. Po první stovce v rozplavbě vedla, ale nakonec se v ní propadla na páté místo.

Výkonem 4:07,79 zaostala o více než čtyři sekundy za svým českým rekordem z říjnových závodů v Plzni. "Asi bych to možná radši nehodnotila. Katastrofa, strašný, nechápu to. Od začátku to bylo úplně špatně," řekla zklamaně. Marně hledala příčinu dnešního neúspěchu. "Vůbec nevím, únavu jsem ze včerejška necítila. Nebyla jsem nějak rozložená, ale netuším, čím to bylo, nedokážu to teď říct," přemítala.

S celým průběhem šampionátu nebyla úplně nespokojená. "S dvoustovkou jsem spokojená, samozřejmě, medaile nebyla, což Češi budou určitě zklamaní. Ale já si myslím, že to není moje poslední mistrovství Evropy. Ještě k tomu je to krátký bazén, takže to neberu jako katastrofu," doplnila Seemanová.