Frankfurt/Berlín (zpravodaj ČTK Martin Weiser) - Frankfurt nad Mohanem se pyšní nejnovějším starým městem na světě. Vyrostlo během téměř sedmi let a od konce září, kdy bylo slavnostně otevřeno, je další atrakcí této finanční metropole. Ta věří, že i díky novému srdci města, v němž se kombinují tradiční a moderní prvky, letos přiláká rekordních více než sedm milionů návštěvníků.

"Je zde celkem 35 nových budov, z nichž 15 je rekonstrukcí původních domů, takže vypadají úplně stejně jako jejich středověcí předchůdci," říká průvodkyně Astrid von Luxburgová-Jacobsová o obnovené oblasti mezi kostelem svatého Bartoloměje a historickou radnicí Römer.

Na ploše velikosti sotva jednoho fotbalového hřiště byly původně středověké domy obchodníků a řemeslníků, které ale zničilo bombardování během druhé světové války. "Původní budovy už po válce nikdo neobnovil. Na místě pak vznikla takzvaná technická radnice, což ale byla velmi ošklivá budova," líčí další vývoj Elena Holschierová-Rupprechtová z turistického centra Frankfurtu.

Protože masivní technická radnice podle většiny obyvatel kazila obraz středu města, byla v roce 2010 stržena. Už několik let předtím se začalo diskutovat o tom, co by v srdci města mělo vyrůst místo ní. "Řada lidí si přála historicky věrné obnovení starého města, což ale nebylo politicky žádané," říká von Luxburgová-Jacobsová, a naznačuje tak, jak složité veřejné a politické debaty byly.

Nakonec se radnice usnesla na tom, že se část starého města obnoví tak, jak vypadala před druhou světovou válkou, a část vznikne nově. Výsledkem tohoto rozhodnutí a plánů 20 architektů je čtvrť poklidného rázu, která kombinuje tradiční prvky a modernu. Na jedné straně jsou uličky odpovídající středověkému plánu města a 15 domů obnovených i za použití tradičních stavařských technik co nejpřesněji podle jejich předchůdců. Na druhé pak jsou moderní garáže pod celým areálem nebo nové veřejné LED osvětlení.

Většina objektů, mezi nimiž je i kopie domu, v němž svého času žil nejslavnější frankfurtský rodák Johann Wolfgang von Goethe, má čtyři patra a je vyvedena v krémových barvách. V přízemí se nachází na 30 obchodů, v dalších patrech pak celkem kolem 70 bytů. Jak některé obchody, tak byty se ještě dodělávají.

I když během přestavby, která vyšla na více než 200 milionů eur (téměř 5,2 miliardy Kč), panovaly obavy, aby nakonec staré město nevypadalo jako nějaký Disneyland, s výsledkem je podle Holschierové-Rupprechtové velká většina Frankfurťanů spokojena. "I dřívější kritici říkají, že nečekali, že to bude tak krásné," tvrdí. Dokonce se podle ní objevují hlasy, aby město podobně přestavělo i jednu z přilehlých ulic.

Staré město, které je na dohled vysokým mrakodrapům finanční čtvrti, podle Holschierové-Rupprechtové už znatelně zvýšilo zájem médií i turistů o Frankfurt. "Je to prostě nový návštěvnický magnet," podotýká s tím, že třeba prohlídky čtvrti jsou stále plně obsazené. I nové staré město tak má přispět k tomu, aby Frankfurt znovu překonal rekord v počtu turistů. K letošnímu poslednímu prosinci by jich největší hesenské město podle Holschierové-Rupprechtové mělo navštívit přes sedm milionů.