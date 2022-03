Frankfurt nad Odrou je pro ukrajinské uprchlíky vstupní branou do Německa

Frankfurt nad Odrou (na snímku ze 4. března 2022) na hranici s Polskem je pro ukrajinské uprchlíky hlavní vstupní branou do Německa, většina běženců ale míří do Berlína.

Frankfurt nad Odrou (Německo) - Braniborský Frankfurt nad Odrou na hranici s Polskem je pro ukrajinské válečné uprchlíky hlavní vstupní branou do Německa. Je to první německé město, které běženci na železniční trati z Varšavy do Berlína spatří. Z vlaku zde ale vystoupí jen málokdo, řekl v rozhovoru s ČTK místní dobrovolník Ronny, který na frankfurtském nádraží nabízí Ukrajincům pomoc.

"Většina Ukrajinců pokračuje do Berlína," vysvětlil Ronny. Ve Frankfurtu nad Odrou tak vystupují většinou jen ti, kteří míří do okolí k příbuzným a známým. To je případ 30leté Olhy ze Žytomyru, která do Německa přijela s dvouletou dcerou, kterou drží v náručí.

"Cesta byla úmorná, jsme obě vyčerpané a unavené," řekla. Na nádraží ji čekala sestra se švagrem, kteří bydlí v nedalekém Eisenhüttenstadtu, který stejně jako Frankfurt odděluje od Polska řeka Odra. "Prozatím můžeme s dcerou bydlet u nich. Uvidíme, jak to dopadne," uvádí. O útěku a cestě hovořit nechce. "Ještě pořád nemohu pochopit, co se stalo," říká se slzami v očích. "A jak to má pochopit má dcera? Proč vůbec děti něco tak strašného musí prožít?" ptá se. Na Ukrajině má stále příbuzné a také manžela, který se přihlásil k obraně vlasti.

Olha se stejně jako další ukrajinští běženci zastavila v uvítacím středisku, které dobrovolníci zřídili v kavárně na frankfurtském nádraží. Dostala zde informace, co je třeba na úřadech zařídit, a také nabídku na případnou pomoc.

Ukrajinci, na které ve Frankfurtu nikdo nečeká, si ve středisku mohou odpočinout, dobrovolníci jim také zařídí další lístky, které německé dráhy Deutsche Bahn vydávají uprchlíkům zdarma. "Nabízíme také jídlo a pití," říká Ronny. "Pro děti pak máme dárkové tašky, kde najdou plyšáky, nějakou hru, pastelky a samozřejmě sladkosti. Z praktických věcí tam dáváme základní hygienické potřeby, jako jsou mýdlo, kartáček na zuby, zubní pastu nebo kapesníčky," vypočítává. "Zajistíme také léky," dodává.

Na frankfurtském nádraží mají Ukrajinci k dispozici zdravotní ošetření. Přímo před budovou stojí sanitky a úřad civilní ochrany zde společně s charitativními organizacemi vybudoval pro zdravotníky zázemí ve dvou stanech.

Nádraží ale není jediným místem, které je Ukrajincům otevřené. Místní studentský spolek Verbündungshaus fforst, který provozuje komunitní středisko nedaleko mostu spojujícího Frankfurt s polským městem Slubice, organizuje pro běžence sbírky. Na znamení solidarity zde místo vlajky Evropské unie visí ukrajinská zástava. Na oknech jsou pak nápisy, ze kterých je na první pohled patrné, že ruský prezident Vladimir Putin zde nemá žádného zastání.

"Shromažďujeme oblečení, hygienické potřeby a další potřebné věci," řekl v rozhovoru s ČTK student Nick, který je ve vedení spolku. "Vybíráme také peníze. Pořádáme přednášky, na kterých oslovujeme dárce. Na poslední akci jsme takto vybrali několik stovek eur (tisíce korun)," uvádí.

Spolek podle Nicka organizuje i ubytování. "My jsme tady schopni nabídnout asi deset míst," říká. "Máme ale nabídky od soukromých osob, které jsou ochotné Ukrajince přijmout," uvádí. Nick dodává, že spolek spolupracuje také s frankfurtskou radnicí, církevními organizacemi a charitami. "Nabídka pomoci je široká. My se navíc snažíme vystupovat jako rozcestník, odkud se Ukrajinci dostanou ke konkrétní pomoci, kterou zrovna potřebují," říká.

Vstřícní k pomoci Ukrajincům jsou také místní obyvatelé, které ČTK oslovila. Shodují se v tom, že je zaskočila a šokovala surovost Putina, který v Evropě rozpoutal válku. A právě šok byl hlavní důvod, proč se Ronny rozhodl ve svém volném čase uprchlíkům pomáhat. "Na Ukrajinu nemám žádné vazby, dokonce nemám mezi přáteli žádné Ukrajince, ale na ty záběry z bojů jsem se jen tak nemohl dívat, rvalo mi to srdce. Musel jsem něco udělat," dodává.