Francouzští socialisté půjdou do voleb v široké levicové koalici

Paříž - Francouzská Socialistická strana (PS) do červnových voleb do Národního shromáždění půjde v široké levicové koalici s radikálně levicovou stranou Nepodrobená Francie (LFI). O výsledku interního čtvrtečního hlasování dnes informovala agentura AFP. Ve Francii se před volbami formuje levicová koalice, která chce být protiváhou k centristickému prezidentu Emmanuelu Macronovi. Lídrem rodící se koalice je LFI a její šéf Jean-Luc Mélenchon.

Dohoda byla přijata 167 hlasy, 101 zástupců strany bylo proti a 24 členů se zdrželo hlasování. "V tuto chvíli se to vyjasnilo. Toto hlasování ukazuje, do jakého politického prostoru patříme," řekl předseda socialistů Olivier Faure. "K levici", a ne k Macronovi, dodal.

Mélenchonova LFI chce vytvořit spojenectví, které by levicovým stranám zajistilo vítězství ve volbách. Pokud by koalice získala silnou pozici v parlamentu, mohla by účinně blokovat Macronovu politiku. Mélenchon v prvním kole dubnových prezidentských voleb získal 22 procent hlasů a skončil třetí, což mu zajistilo silnou vyjednávací pozici s dalšími levicovými subjekty. Prezentuje sám sebe také jako nejvhodnějšího kandidáta na příštího premiéra Francie.

Dosud se LFI dohodla na volebním partnerství s Komunistickou stranou Francie (PC) a s největší francouzskou ekologicky orientovanou stranou Evropa Ekologie - Zelení (EELV).

První kolo voleb do francouzského Národního shromáždění se uskuteční 12. června. Kandidáti se ucházejí o hlasy voličů v jednotlivých obvodech, pro zisk mandátu je potřeba získat absolutní většinu. Pokud není v prvním kole v daném obvodu nikdo zvolen, koná se o týden později, letos tedy 19. června, kolo druhé.